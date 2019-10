Τραμπ σε δημοσιογράφο: Σε μένα μιλάς; Έχασε την ψυχραιμία του λόγω… Μπάιντεν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ τα βάζει με έναν δημοσιογράφο. Δεν θα είναι ούτε η τελευταία.

Αυτή τη φορά τον ενόχλησε ο δημοσιογράφος του Reuters Τζεφ Μέισον. Δεν άρεσε στο πρόεδρο των ΗΠΑ η ερώτηση που του έκανε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον πρόεδρο της Φινλανδίας. Μια ερώτηση για το θέμα της Ουκρανίας και την παρέμβαση του στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κάνει έρευνα για τον πολιτικό του αντίπαλο Τζο Μπάιντεν και τον γιο του, Χάντερ.

Ο Τραμπ έχασε την ψυχραιμία του και έφτασε στο σημείο να εγκαλέσει τον δημοσιογράφο για την ερώτηση και να απαιτήσει, πολλές φορές και σε έντονο ύφος, αντί για εκείνον, να κάνει ερώτηση στον πρόεδρο της Φινλανδίας!

Ο Τραμπ δέχτηκε να απαντήσει στην πρώτη ερώτηση, επιτέθηκε στον Τζο Μπάιντεν και τον γιο του, χαρακτηρίζοντάς τους διεφθαρμένους και πρόσθεσε: «προχώρα τώρα, κάνε την ερώτησή σου», δείχνοντας προς τον Φινλανδό πρωθυπουργό.

Όταν ο δημοσιογράφος θέλησε, με βάση την απάντηση, να του κάνει δεύτερη ερώτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε αλά… Ντε Νίρο (αυτό κι αν είναι ειρωνεία αν σκεφτεί κανείς πόσα του σούρει σχεδόν καθημερινά ο γνωστός ηθοποιός): «Σε μένα μιλάς; (σ.σ. are you talking to me?) Έχουμε εδώ τον πρόεδρο της Φινλανδιας, καν’ του μια ερώτηση».

«Έχω μια ερώτηση (για τον Φιναλανδό πρόεδρο), απλά θέλω να συνεχίσω με αυτή που σας έκανα» του απάντησε ο ανταποκριτής του Reuters στον Λευκό Οίκο.

Κι εκεί ο Τραμπ το… έχασε ακόμη περισσότερο. «Άκουσες τι σου είπα; Με άκουσες; Καν’ του μια ερώτηση! Κάνε σε αυτόν τον κύριο με ερώτηση» συνέχισε ο Τραμπ, φτάνοντας και στο σημείο να κατηγορήσει τον δημοσιογράφο ως… αγενή! Ο Τραμπ, είπε κάποιον άλλο αγενή…

«Δεν θέλω να είμαι αγενής», είπε ο Μέισον, συμπληρώνοντας πως «θέλω απλά να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε στην ερώτηση που σας έκανα».

Φανερά εκνευρισμένος ο Τραμπ, είπε: «έχω απαντήσει στα πάντα. Είναι ψέματα. Και ξέρεις ποιος τα λέει; Κάποιοι σαν εσένα και τα fake news media που έχουμε σ’ αυτή τη χώρα. Και όπως λέω σε πολλές περιπτώσεις, τα διεφθαρμένα media. Γιατί είστε διεφθαρμένοι. Σε μια μεγάλη κλίμακα, τα media είναι διεφθαρμένα». Και δείχνοντας πρώτα με το δάχτυλό του τον δημοσιογράφο και μετά τον Φινλανδό πρόεδρο, επανέλαβε «κάνε ερώτηση στον πρόεδρο της Φιναλνδίας σε παρακαλώ».

