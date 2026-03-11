Τραμπ στο Axios: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο να χτυπήσουμε

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Τετάρτη (11.03.2026) ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «σύντομα» επειδή «δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα άλλο να στοχεύσουμε».

«Λίγα πράγματα εδώ και εκεί… Όποτε θέλω να τελειώσει, θα τελειώσει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της πεντάλεπτης τηλεφωνικής συνέντευξης. Επιπλέον, υπογράμμμισε ότι οι επιχειρήσεις στο Ιράν εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά. Κοιτάς τον χάρτη και δεν έχει απομείνει πρακτικά τίποτα για να στοχοποιήσουμε που να μην έχει ήδη ισοπεδωθεί ή εξουδετερωθεί», φέρεται να δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην ένταση των αεροπορικών επιδρομών των τελευταίων δύο εβδομάδων.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», είπε ακόμα.

EXCLUSIVE: Trump tells Axios there’s “practically nothing left” to target in Iran https://t.co/GnfW0aisvE — Axios (@axios) March 11, 2026

«Στόχος τους ήταν και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Τώρα πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτό είναι ανταπόδοση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά πλήγματα χθες Τρίτη (10.03.2026) κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, γεγονός που – όπως είπε – ανέτρεψε τα ιρανικά σχέδια.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιφέρουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ενισχύεται, ενώ η στρατιωτική ισχύς του Ιράν μειώνεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί δραστικά.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας θα αποδεσμεύσει ποσότητα-ρεκόρ 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, διαθέτοντας 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δήλωσε ο επικεφαλής του, Φατίχ Μπιρόλ.

Ο Oργανισμός ανακοίνωσε ότι τα 32 κράτη μέλη του συμφώνησαν ομόφωνα σήμερα να διαθέσουν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης τους για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού λόγω του «πρακτικού κλεισίματος» των Στενών του Ορμούζ.

Η αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε κράτους μέλους, πρόσθεσε ο ΔΟΕ.