Ιράν: «Κάναμε την πιο βίαια επίθεση από την αρχή του πολέμου» – Εκρήξεις και σειρήνες σε Τελ Αβίβ, Τεχεράνη και Βηρυτό

Οι «νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ, οι νέες πυραυλικές επιθέσεις και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένης ανάφλεξης
Εκρήξεις στη Βηρυτό
Εκρήξεις στη Βηρυτό

Στο χείλος της απόλυτης καταστροφής βρίσκεται η Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες» αν έχουν τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι «πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία». Παράλληλα, το Ιράν εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός θόλος αναχαίτισε πυραύλους. Νέα επίθεση με drone σε μεγάλο διυλιστήριο στο Άμπου Ντάμπι. Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.

07:08 | 11.03.2026
Ντόναλντ Τραμπ
Τα διλήμματα του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν: Η πίεση από τις αγορές και τις κάλπες και το «φαινόμενο TACO»
«Εμείς είμαστε εκείνοι που θα αποφασίσουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ
07:03 | 11.03.2026
Εκρήξεις και κοντά στο αεροδρόμιο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ στην Τεχεράνη
06:45 | 11.03.2026
Νέες εκρήξεις σε γειτονιά στη Βηρυτό
06:43 | 11.03.2026
Εκτοπισμένοι Λιβανέζοι κοιμούνται στα πεζοδρόμια εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ - Χεζμπολάχ
Εκτοπισμένοι Λιβανέζοι κοιμούνται στα πεζοδρόμια εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ - Χεζμπολάχ
06:41 | 11.03.2026
Ιρανικός πύραυλος στον εναέριο χώρο του Ισραήλ
Ιρανικός πύραυλος στον εναέριο χώρο του Ισραήλ
06:38 | 11.03.2026
Το Ισραήλ αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας
06:37 | 11.03.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ
06:35 | 11.03.2026
Εμπορευματοφόρο στο στενό του Ορμούζ υπέστη ζημιές από «άγνωστο βλήμα»

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, ανακοίνωσε λίγο πριν από τις 05:30 η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφτηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στο στενό του Χορμούζ.

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

 

06:34 | 11.03.2026
Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες περί αναχαίτισης επτά βαλλιστικών πυραύλων οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ανάμεσά τους έξι που είχαν στόχο την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ.

«Έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν προς τη βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε αρχικά το υπουργείο, προσθέτοντας ότι έβδομος πύραυλος που κατευθυνόταν στο «ανατολικό» τμήμα της χώρας επίσης αναχαιτίστηκε, όπως και δύο drones κατευθυνόμενα στη Χαφάρ αλ Μπατίν, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, και άλλα πέντε κατευθυνόμενα στην επαρχία Αλ Χαρτζ.

06:29 | 11.03.2026
ΗΑΕ: Αντιμετωπίζουμε επίθεση από ιρανικά drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.

06:26 | 11.03.2026
«Η πιο σφοδρή και πιο βαριά επίθεση από την έναρξη του πολέμου»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων αυτή, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

06:25 | 11.03.2026
Drone σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Drone έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, πάντως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Δεύτερο ανέφερε ότι όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

06:19 | 11.03.2026
Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή
Λίβανος
Ολονύχτιες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν σε Ισραήλ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ – Χτυπήματα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Αγωνία για τα Στενά του Ορμούζ
Στο επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ καθώς ΗΠΑ και Ευρώπη ετοιμάζουν σχέδια ασφαλείας για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων
06:19 | 11.03.2026

Καλημέρα σας, η ενημέρωση συνεχίζεται στο newsit.gr

