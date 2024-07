Τραμπ: Τα πρώτα πλάνα μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του

Βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να κατεβαίνει από το αεροσκάφος που τον μετέφερε από την Πενσιλβάνια στο Νιου Τζέρσεϊ, έδωσε στη δημοσιότητα το επιτελείο του, λίγες ώρες αφότου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας.

Στο βίντεο φαίνεται ο Τραμπ να κατεβαίνει τις σκάλες του αεροσκάφους Trump Force One λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, όπου ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί από τα πυρά ελεύθερου σκοπευτή που στη συνέχεια πυροβολήθηκε και έπεσε νεκρός από τους άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μετά την απόπειρα δολοφονίας ο Τραμπ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το FBI ανακοίνωσε ότι δράστης της απόπειρας δολοφονίας είναι ο 20χρονος Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια.

Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε ένας πολίτης και τραυματίστηκαν δύο ακόμα.

