Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο οι Κούρδοι να μπουν στο Ιράν, θα τους υποστήριζα

Το μήνυμα πως θέλει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, έστειλε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά μιλώντας στο Reuters.

Μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ «στρέφει το βλέμμα» προς τον νέο ηγέτη της χώρας, θέλοντας να επιλέξει έναν άνθρωπο που δεν θα έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέντευξη που έδωσε στο Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναφορά και στους Κούρδους, λέγοντας πως θα ήταν «θαυμάσιο» να συμμετείχαν στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Σχετικά με τον νέο ηγέτη της χώρας, εκτίμησε πως δεν θα είναι ο γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος θεωρείται ο βασικός υποψήφιος.

«Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο μαζί με το Ιράν. Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά την εμπλοκή των Κούρδων στον πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως θα ήταν θαυμάσιο και θα τους υποστήριζε.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο που θέλουν να το κάνουν αυτό. Θα το υποστήριζα πλήρως», είπε συγκεκριμένα.

Δείτε όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή μέσα από το live του newsit.gr.

Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ θα παρείχαν ή έχουν προσφέρει κάλυψη σε ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που μπορεί να εξετάζουν επέμβαση στο δυτικό Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να σας το πω», αλλά πρόσθεσε ότι στόχος των Κούρδων θα ήταν «να κερδίσουν».

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ιρανικές κουρδικές δυνάμεις έχουν συζητήσει τις τελευταίες ημέρες με τις ΗΠΑ το ενδεχόμενο και τον τρόπο να επιτεθούν στις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Ο συνασπισμός ιρανικών κουρδικών οργανώσεων που εδρεύει στα σύνορα Ιράν–Ιράκ, στην ημιαυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, εκπαιδεύεται για μια τέτοια επίθεση με στόχο να αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πλήττουν στόχους στο Ιράν με βόμβες και πυραύλους, σχολιάζει το Reuters.

Σχετικά με το κλείσιμο των Στενών Ορμούζ και τις ναυτικές δυνάμεις του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και αστείο λέγοντας πως πλέον τα ιρανικά πλοία είναι στον βυθό της θάλασσας.

«Δεν έχουν ναυτικό – ξέρετε, το ναυτικό τους βρίσκεται πλέον στον βυθό της θάλασσας. Παρακολουθώ πολύ στενά το Ορμούζ», απάντησε.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε πως έχει βυθίσει πάνω από 30 ιρανικά πλοία στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα σε αυτά και αεροπλανοφόρο που μετέφερε drones.

U.S. forces aren’t holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026

Δεξαμενοπλοία δέχονται διαρκώς επιθέσεις στην περιοχή, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κατακόρυφη αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν ανησυχεί για τις τιμές της βενζίνης λέγοντας πως θα πέσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος.

«Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό. Και αν ανέβουν, ας ανέβουν. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθούν λίγο οι τιμές της βενζίνης», σχολίασε.

Τέλος, είπε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση, αλλά εκτίμησε ότι εξελίσσεται γρήγορα. «Θα έλεγα ότι προχωρά μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και πολύ πιο δυναμικά από όσο θα περίμενε κανείς», δήλωσε.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 6 Αμερικανοί στρατιώτες, ενώ έχει προκαλέσει ζημιές και αστάθεια σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.