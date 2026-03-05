Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Η προσωπική ζωή του που λίγοι γνωρίζουν – Νοσηλείες στο Λονδίνο, προβλήματα ανικανότητας και δυσκολία να βρει σύζυγο

Την ώρα που το όνομα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ακούγεται όλο και πιο έντονα για να διαδεχθεί τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν που σκοτώθηκε το Σάββατο (28.02.2026) σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, παλαιότερα διπλωματικά έγγραφα που είχαν διαρρεύσει στο WikiLeaks ρίχνουν φως σε άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής. Σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα, ο γιος του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ είχε στο παρελθόν υποβληθεί σε επανειλημμένες θεραπείες για σοβαρά προβλήματα ανικανότητας, φτάνοντας μάλιστα να νοσηλευτεί αρκετές φορές στο εξωτερικό.

Ο μεγαλύτερος γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζταμπά Χαμενεΐ επέζησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην πόλη Κομ του Ιράν, και θεωρείται από το θεοκρατικό κατεστημένο ως ο πιθανός επόμενος ανώτατος ηγέτης, δήλωσαν την Τετάρτη (04.03.2026) δύο ιρανικές πηγές στο Reuters. Αν επιβεβαιωθεί η εκλογή του εδραιώνει την εξουσία των Χαμενεΐ εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με έγγραφα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο 56χρονος φέρεται να ταξίδεψε αρκετές φορές στο Λονδίνο για ιατρική θεραπεία, νοσηλευόμενος στα ιδιωτικά νοσοκομεία Wellington Hospital και Cromwell Hospital, καθώς αντιμετώπιζε δυσκολίες να αποκτήσει παιδί με τη σύζυγό του.

«Η οικογένειά του περίμενε να αποκτήσει παιδιά γρήγορα, αλλά χρειάστηκε τέταρτη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο για ιατρική θεραπεία. Μετά από παραμονή δύο μηνών, η σύζυγός του έμεινε έγκυος», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο διπλωματικό έγγραφο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πριν από τον γάμο του ο Μοτζταμπά είχε συνάψει δύο «προσωρινούς γάμους» – μια πρακτική που επιτρέπεται από τον ισλαμικό νόμο και επιτρέπει τη σχέση μεταξύ άνδρα και γυναίκας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τελικά παντρεύτηκε την κόρη του πρώην προέδρου της ιρανικής Βουλής, Gholam‑Ali Haddad Adel. Ωστόσο, τα τηλεγραφήματα σημείωναν ότι ο γάμος του έγινε σχετικά αργά, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπιζε και των επαναλαμβανόμενων θεραπειών στο εξωτερικό.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται εδώ και χρόνια ένας από τους επικρατέστερους διαδόχους του πατέρα του στην ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η τελική επιλογή του ανώτατου ηγέτη γίνεται από τη Συνέλευση των Ειδικών – ένα σώμα 88 θρησκευτικών αξιωματούχων που αποφασίζει για τη διαδοχή στην κορυφή της ιρανικής εξουσίας.

Παρά το γεγονός ότι επισήμως δεν κατείχε υψηλό κρατικό αξίωμα, ο Μοτζτάμπα θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρός στο παρασκήνιο του καθεστώτος, με πολλούς να τον κατηγορούν ότι επηρεάζει αποφάσεις και ενισχύει τη γραμμή των σκληροπυρηνικών κύκλων.

Μια ζωή μέσα στην εξουσία

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ γεννήθηκε το 1969. Ήταν μόλις 10 ετών όταν η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 ανέτρεψε τη μοναρχία στο Ιράν και έφερε στην εξουσία το νέο θεοκρατικό καθεστώς.

Το 1987, μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, εντάχθηκε στο διαβόητο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Υπηρέτησε για περίπου έναν χρόνο κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν – Ιράκ υπηρέτησε στο «Τάγμα Χαμπίμπ» των Φρουρών της Επανάστασης και στη συνέχεια ακολούθησε θεολογικές σπουδές, διδάσκοντας αργότερα σε θρησκευτικό σχολείο που εκπαιδεύει μέλη της ιρανικής κληρικής ελίτ.

Οι εμπειρίες αυτές τον έφεραν βαθιά μέσα στους μηχανισμούς εξουσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας – τόσο στο θρησκευτικό όσο και στο στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας.