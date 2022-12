Τρεις είναι οι νεκροί από την έκρηξη που σημειώθηκε σε αγωγό εξαγωγής αερίου στην κεντρική Ρωσία νωρίτερα σήμερα (20.12.2022), με αποτέλεσμα να διακοπεί η ροή και να απειληθεί με διαταράξεις και η παροχή μιας περιορισμένης ποσότητας φυσικού αερίου που εξακολουθεί να φθάνει στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, ο Όλεγκ Νικολάγεφ, διοικητής της Δημοκρατίας της Τσουβασίας, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση πως τρεις άνθρωποι, που πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης, είναι νεκροί από την έκρηξη στον αγωγό του φυσικού αερίου, ενώ άλλος ένας, οδηγός, «ήταν σε κατάσταση σοκ».

Η ροή φυσικού αερίου μέσω ενός τμήματος του αγωγού Urengoi-Pomary-Uzhhorod που μεταφέρει αέριο από τη ρωσική Αρκτική μέσω της Ουκρανίας, διακόπηκε από τη 1:50 μ.μ. (12:50 ώρα Ελλάδας), ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Είπε πως δεν είναι σαφές πότε μπορεί να επαναληφθεί η παροχή αερίου μέσω του αγωγού και πως οι αρχές προσπαθούν να επιλύσουν το θέμα.

Πλέον η φωτιά έχει σβήσει, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Τσουβασίας για την έκρηξη που σημειώθηκε στη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης κοντά στο χωριό Καλίνινο, περίπου 150 χλμ. δυτικά της πόλης του Βόλγα Καζάν.

An explosion occurred on a gas pipeline between the village of Kalinino and the village of Yambakhtino in the Vurnarsky District of #Chuvashia. pic.twitter.com/hcX7HJEMv3