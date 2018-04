Την Δευτέρα, την πρώτη ημέρα των μαθημάτων σε ένα σχολείο της φτωχής Πολιτείας Τσιάπας, η 96χρονη ξεχώριζε αναμεσα στους υπόλοιπους μαθητές. Όχι μόνο επειδή θα μπορούσε να είναι προγιαγιά τους, αλλά και από τον ενθουσιαμό της.

«Είμαι έτοιμη να τα δώσω όλα. Σήμερα, είναι μια υπέροχη ημέρα» είπε η μαθήτρια, που δεν δίστασε καθόλου να φορέσει τη στολή του σχολείου της, μαύρη φούστα με λευκό μπλουζάκι, αλλά πρόσθεσε και μια δικιά της, προσωπική πινελιά, ένα ροζ πουλόβερ με χάντρες.

Η «Δόνια Λουπίτα», όπως την αποκαλούν χαϊδευτικά οι συμμαθητές της, έγινε δεκτή με χειροκροτήματα στο Δεύτερο Λύκειο της πόλης Τούστλα Γκουτιέρες. Αφού κάθισε στο θρανίο της, κράτησε προσεκτικά σημειώσεις στα μαθήματα της χημείας και των μαθηματικών ενώ στη συνέχεια συμμετείχε και στο μάθημα των παραδοσιακών χορών.

VIDEO: At 92 she learnt to read. At 96 she is going to school. Mexico's Guadalupe Palacios Garcia is fulfilling a lifelong dream https://t.co/2MA8AUQUlI pic.twitter.com/0dzoBX6Axz

— AFP news agency (@AFP) April 20, 2018