Τρολάρει Τραμπ η Τούνμπεργκ! Έκανε την ειρωνεία του προφίλ στο twitter!

«Ένα πολύ χαρούμενο νεαρό κορίτσι που προσβλέπει σε ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον«, γράφει πλέον το προφίλ της Τούνμπεργκ, τρολάροντας με αυτό τον τρόπο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την είχε περιγράψει έτσι ειρωνικά στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στο twitter ένα απόσπασμα από την ομιλία της Τούνμπεργκ στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, στο οποίο η έφηβη από τη Σουηδία κατήγγειλε οργισμένη τους ηγέτες επειδή απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή και κατέληγε με το ερώτημα: «Πώς τολμάτε;».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνόδευσε το βίντεο με το σχόλιο «Δείχνει να είναι ένα πολύ χαρούμενο νεαρό κορίτσι, που προσβλέπει σε ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Πόσο ωραίο είναι να την βλέπεις!».

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 Σεπτεμβρίου 2019