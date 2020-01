Το γεμάτο επιβάτες αεροπλάνο και συγκεκριμένα η πτήση 6936 της caspian Airlines, απογειώθηκε από την Τεχεράνη στις 6.44 το πρωί. Όμως, κατά την διάρκεια της πτήσης παρουσιάστηκε πρόβλημα και ο πιλότος ζήτησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Μπαντάρ ε Μαχσχάρ στην νοτιοδυτική επαρχία του Κουζεστάν. Όμως, κάτι πήγε στραβά και το Boeing έφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και γλιστρώντας κατέληξε στην μέση ενός δρόμου της πόλης!

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu

— Bahman Kalbasi (@BahmanKalbasi) January 27, 2020