Μια ληστεία σε τράπεζα στη Μινεσότα δεν πήγε όπως είχε σχεδιάσει ο δράστης (φαίνεται πως ήταν μόνο ο ένας). Κατέληξε σε ομηρία που, ευτυχώς, τελείωσε αναίμακτα.

Ο ληστής κράτησε μέσα στην τράπεζα άγνωστο αριθμό υπαλλήλων. Ύστερα από διαπραγματεύσεις, δέχτηκε να απελευθερώσει τέσσερις ομήρους. Όλα έγιναν στην πόλη Σεντ Κλάουντ της Μινεσότα.

Το υποκατάστημα της Wells Fargo όπου έγινε η ληστεία και η ομηρία, περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ επί τόπου έχουν έφτασαν και πράκτορες του FBI.

Sky4 is over an ongoing hostage situation at a Wells Fargo branch in St. Cloud.



St. Cloud Police say they have not been made aware of any injuries at this time. The FBI is also assisting.



We will continue to provide updates. @WCCO pic.twitter.com/KH9hUtYrjn — Nick Streiff (@nickstreiff) May 6, 2021

Δεν είναι γνωστό τι ζήτησε ο ληστής για να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους που κρατούσε στην τράπεζα.

Η πρώτη όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη ήταν μια γυναίκα που βγήκε με τα χέρια της ψηλά και κατατρομοκρατημένη.

Police respond to active hostage situation at Wells Fargo bank in Minnesota after 'attempted robbery'



Shortly before 6.30pm, one female hostage was released from the bank. Video shows the woman emerging with her hands in the air as she ran towards police pic.twitter.com/GSxp5mTn4f — Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021

Ύστερα από θρίλερ 8,5 ωρών και αγωνιώδεις διαπραγματεύσεις, η ομηρία έληξε αφού βγήκε από την τράπεζα και ο τελευταίος όμηρος.

Law enforcement walked in, then walked back out of the bank. Unclear what is happening. Still awaiting the release of at least one more hostage. Standoff pushing 8.5hrs now. @WCCO pic.twitter.com/wqfG7vPZZq — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 7, 2021

Και αφού αφέθηκε ελεύθερος ο όμηρος, αστυνομικοί και FBI μπήκαν στην τράπεζα για να πιάσουν τον δράστη.

FBI just stormed the bank. Suspect appears to be in custody. @WCCO pic.twitter.com/XkPEH3CaKz — Nick Streiff (@nickstreiff) May 7, 2021