Τρόμος στην Ουκρανία: Βγήκε γυμνός στο δρόμο με το κομμένο κεφάλι του πατέρα του

Φρίκη στην Ουκρανία. Ένας γυμνός άνδρας εκτός εαυτού έτρεχε ανάμεσα στον κόσμο γεμάτος αίματα και έντερα στην πόλη της Οδησσού. Ο 30χρονος βάσταγε στα χέρια το κομμένο κεφάλι του πατέρα του και με αυτό χτυπούσε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τους περαστικούς!

Η υπόθεση έχει σοκάρει την Ουκρανία και κάνει το γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ΜΜΕ, όπως η NY POST και η SUN.

«Ένας γυμνός άνδρας, γεμάτος αίματα και τυλιγμένος με έντερα, κρατούσε το κεφάλι ενός άνδρα. Βγήκε από μπροστά, κάθισε σε ένα παγκάκι και άναψε ένα τσιγάρο», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στα τοπικά ΜΜΕ, ανέφερε η NY POST.

Τρομοκρατημένοι περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε και συνέλαβε τον 30χρονο Ντμίτρι Πονομαρένκο γυμνό με το κομμένο κεφάλι του πατέρα του στα χέρια!

Naked man ‘wrapped in guts’ goes on rampage with dad’s severed head: report https://t.co/ArU4KCje04 pic.twitter.com/okrqewsW2k