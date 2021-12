Τρόμος επικρατεί στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ μετά από τέσσερις γυναικοκτονίες και αποδίδονται στον δολοφόνο με το καροτσάκι σούπερ μάρκετ. Αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έχει προσαχθεί και κρατείται ένας 35χρονος, ενώ οι Αρχές κάνουν έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα.

Οι τέσσερις γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στην κομητεία Fairfax δύο στις 23 Νοεμβρίου και δύο στις 7 Δεκεμβρίου. Οι Αρχές θεωρούν ότι οι γυναίκες δολοφονήθηκαν από κατά συρροή δολοφόνο, στον οποίον η αστυνομία έδωσε το προσωνύμιο «ο δολοφόνος του καροτσιού σούπερ μάρκετ» (“shopping cart killer”). Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ύποπτος γνώριζε τα θύματά του μέσω εφαρμογής για ραντεβού, τις συναντούσε, τις σκότωνε και χρησιμοποιούσε καρότσι του σούπερ μάρκετ για να μεταφέρει τα πτώματά τους.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και κρατείται – όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ – ο 35χρονος Άντονι Ρόμπινσον, ενώ οι Αρχές κάνουν έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα.

