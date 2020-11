Τσαβούσογλου για Βιέννη: Ως χώρα που πλήττεται από τρομοκρατία, η Τουρκία καταδικάζει με δριμύτητα

Ο Μεβλούτ Τασαβούσογλου καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στη Βιέννη. Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργό Εξωτερικών εκφράζει την αλληλεγγύη της χώρας του προς τον αυστριακό λαό.

Ο Τσαβούσογλου εκφράζει την καταδίκη εκ μέρους της Τουρκίας για την επίθεση στην Βιέννη αλλά και την αλληλεγγύη προς τον αυστριακό λαό. “Θλιβόμαστε για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση στην Βιέννη. Καταδικάζουμε με δριμύτητα αυτήν την τρομοκρατική επίθεση”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

“Ως χώρα που αντιμετωπίζει ποικίλες μορφές τρομοκρατίας εδώ και δεκαετίες, η Τουρκία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον αυστριακό λαό”.

In Wien hat der Terror wieder mal sein schreckliches Gesicht gezeigt. Terrorismus ist unser gemeinsamer Feind. Gegen dieses Übel braucht es eine ehrliche internationale Zusammenarbeit. An diesem schmerzlichen Tag sind wir an der Seite des österreichischen Volkes.