TWA Hotel, ένα ξενοδοχείο – ορόσημο της Νέας Υόρκης! Video

Μετά το κλείσιμό του το 2001, το TWA Hotel καταχωρήθηκε στη λίστα New York State Registers of Hhistoric Places το 2005. Σήμερα, 18 χρόνια αφότου έκλεισε τις πύλες του – και μετά από τρία χρόνια εργασιών – το αποκατεστημένο κτίσμα ξανάνοιξε ως ξενοδοχείο – τοπόσημο στο Μεγάλο Μήλο.

“Ο καθεδρικός στην αεροπλοοΐα που σχεδίασε ο Έερο Σααρίνεν είχε πάντα στραμμένη τη ματιά του στο μέλλον” είπε ο Τάιλερ Μορς, διευθύνων σύμβουλος της MCR και της Morse Development που εγκαινίασε το πρότζεκτ.

“Αποκαταστήσαμε και φανταστήκαμε εκ νέου αυτού το τοπόσημο με την ίδια φροντίδα που ο Σααρίνεν επιφύλαξε στο σχέδιό του. Δεν παραβλέψαμε καμία λεπτομέρεια… Από σήμερα, ο κόσμος μπορεί για πολλά χρόνια να απολαμβάνει αυτό το θαύμα των μέσων του 20ου αιώνα” πρόσθεσε.

Στο εσωτερικό της αρχικής κατασκευής, ένα κοκτέιλ μπαρ στο lounge με το κόκκινο χαλί αλλά και το Paris Cafe – ένα 200 θέσεων εστιατόριο που σερβίρει όλη μέρα.

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος Lockheed Constellation έχει μεταμορφωθεί σε επιπλέον κοκτέιλ lounge.

My non-political tweet of the day, yesterday while at NYC’s JFK airport, I had the pleasure of visiting the newly restored TWA Terminal (now a Hotel) for a total flashback to the 1950s and 60s, aviation’s Golden Years. #TWAHotel #LockheedConstellation pic.twitter.com/0ZKXfEkwKn

— Aviator01 (@VaughnHarper) May 23, 2019