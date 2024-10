Τυφώνας Μίλτον: 10 νεκροί από το ισοπεδωτικό πέρασμα – Ρημαγμένα σπίτια, εκατοντάδες διασώσεις, κάτοικοι σε απόγνωση

Οι κάτοικοι της Φλόριντα έζησαν, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έναν διπλό εφιάλτη – αυτούς που τους επιφύλασσε ο τυφώνας Έλεν και τώρα ο Μίλτον.

Ο τυφώνας Μίλτον έπληξε τον Ατλαντικό Ωκεανό, αφότου έδειξε σήμερα (10.10.2024) τα «δόντια» του κατά μήκος της Φλόριντας, προκαλώντας περισσότερους από 12 ανεμοστρόβιλους, καταστρέφοντας κατοικίες και σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 ανθρώπους, ωστόσο η καταιγίδα δεν προκάλεσε τις καταστροφικές πλημμύρες για τις οποίες υπήρχαν φόβοι.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έκανε έκκληση προς τους κατοίκους της Φλόριντα να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να μην βρουν έξω στον δρόμο.

Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε σε σχετική ενημέρωση ότι η πολιτεία απέφυγε το χειρότερο σενάριο, αν και προειδοποίησε ότι οι ζημιές είναι σημαντικές.

Η περιοχή του Κόλπου της Τάμπας φαίνεται να γλύτωσε από τις φονικές πλημμύρες, για τις οποίες οι αρχές είχαν εκδώσει κόκκινο συναγερμό.

Οι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν στο Σεντ Λουσί, στις ανατολικές ακτές της Φλόριντας, με τουλάχιστον 2 εξ αυτών στην κοινότητα Σπάνις Λέικς, συνοικίες συνταξιούχων, όταν ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν την περιοχή χθες το απόγευμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της κομητείας Έρικ Γκιλ.

Καταγράφηκαν 19 επιβεβαιωμένοι ανεμοστρόβιλοι στη Φλόριντα από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης, τοπική ώρα, περίπου τη χρονική περίοδο κατά την οποία ο Μίλτον αφίχθη, είπε ο Ντε Σάντις.

Περίπου 45 ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της πολιτείας, σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια κατοικίες και επιχειρήσεις στη Φλόριντα δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us.

Σε κάποια εξ αυτών η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί για ημέρες μετά το πέρασμα του τυφώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες. Ο τυφώνας Μίλτον ξήλωσε επίσης τη στέγη στο Tropicana Field, το στάδιο της ομάδας μπέιζμπολ Tampa Bay Rays στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

«Μία από τις ευλογίες για εμάς είναι ότι δεν είδαμε τα κύματα θύελλας που είχαν προβλέψει. Αυτό έσωσε πολλά», δήλωσε η δήμαρχος της Τάμπας Τζέιν Κάστορ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου νωρίς το πρωί.

Βάρκα βγήκε στη στεριά, στο Matlacha της Φλόριντα

Στην περιοχή της Τάμπας, ο τυφώνας ξερίζωσε δέντρα, διασκόρπισε συντρίμμια σε δρόμους και έριξε κολώνες ηλεκτροδότησης, όπως φαίνεται στα βίντεο που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ. Ορισμένες συνοικίες πλημμύρισαν, όμως το εύρος των ζημιών δεν θα γίνει γνωστό, παρά όταν τα συνεργεία αποκτήσουν πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές και αξιολογήσουν τις καταστροφές, επισήμανε η Κάστορ.

Αστυνομικοί της κομητείας Lee με αμφίβιο όχημα αναζητήσουν κατοίκους που έχουν εγκλωβιστεί

Ομάδες διάσωσης στην περιοχή ανταποκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δεκάδες κλήσεις για βοήθεια, μεταξύ αυτών μία που αφορούσε ένα δέντρο που έπεσε πάνω σε ένα σπίτι, στο οποίο βρίσκονταν 15 άνθρωποι, μεταξύ αυτών παιδιά, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Τάμπας Λι Μπέρκοου.

Και οι 15 διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε καταφύγια, συμπλήρωσε.

Crane collapsed in St. Petersburg, Florida, smashing into Tampa Bay Times office. @StPeteFL posted video showing aftermath of Hurricane Milton. @livenowfox pic.twitter.com/6vWx8FZXY5 — Josh Breslow (@JoshBreslowTV) October 10, 2024

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν επίσης έναν μεγάλο οικοδομικό γερανό στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, με το μηχάνημα να συντρίβεται στο έδαφος, σε έναν ερημωμένο δρόμο.

Η πολιτεία παραμένει σε κίνδυνο για πιθανές πλημμύρες αφότου το ύψος της βροχής που έπεσε ανήλθε σε 457 χιλιοστά. Οι αρχές αναμένουν την υπερχείλιση των ποταμών, ωστόσο μέχρι στιγμής η στάθμη των υδάτων παραμένει στα ίδια επίπεδα ή και χαμηλότερα, μετά το χτύπημα του τυφώνα Έλεν πριν από δύο εβδομάδες, είπε η Κάστορ σήμερα το πρωί.

«Ακαριαία»

Στο Φορτ Μάγερς, στη νοτιοδυτική ακτή, ο κάτοικος της περιοχής Κόνορ Φέριν επιθεώρησε τα συντρίμμια του σπιτιού του, από το οποίο ξεκόλλησε η στέγη και γέμισε από νερό, μετά το χτύπημα του ανεμοστρόβιλου.

«Όλο αυτό συνέβη ακαριαία, όπως αυτά τα παράθυρα που έσπασαν», περιέγραψε. «Άρπαξα τα δύο σκυλιά και έτρεξα κάτω από το κρεβάτι μου και αυτό ήταν. Συνολικά διήρκησε περίπου ένα λεπτό».

Η καταιγίδα έπληξε τις δυτικές ακτές της Φλόριντας τη νύχτα της Τετάρτης ως κυκλώνας Κατηγορίας 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με μέγιστη ταχύτητα ανέμων στα 205 χλμ/ώρα. Αν και εξακολουθούσε να είναι μια επικίνδυνη καταιγίδα, ο Μίλτον είχε μικρότερη σφοδρότητα σε σύγκριση με τη σπάνια Κατηγορία 5, που απειλούσε την πολιτεία, καθώς κινείτο πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού με κατεύθυνση τη Φλόριντα.

Ο Μίλτον εξασθένισε περαιτέρω καθώς διέσχισε τη στεριά και υποβαθμίστηκε σε κυκλώνα Κατηγορίας 1 με μέγιστη ταχύτητα ανέμων στα 145 χλμ/ώρα, όταν έφθασε στις ανατολικές ακτές της χερσονήσου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων. Έως σήμερα το πρωί, η καταιγίδα απομακρυνόταν από τις ακτές της Φλόριντας στον Ατλαντικό, αφότου σάρωσε κοινότητες στην ανατολική ακτογραμμή.

Το μάτι του κυκλώνα σάρωσε το Σιέστα Κι, μια πόλη με πληθυσμό περίπου 5.400 ανθρώπων, σε απόσταση 100 χλμ από τη Σαρασότα, νότια του Κόλπου της Τάμπας.

Ο ΝτεΣάντις είπε ότι συνεργεία κατά μήκος της πολιτείας πέρασαν τη νύχτα καθαρίζοντας συντρίμμια.

«Θα ελέγξουμε τις ζημιές και θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να σταθούν στα πόδια τους. Θα το ξεπεράσουμε αυτό», τόνισε ο ΝτεΣάντις.

Ανεμοστρόβιλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολλές κομητείες και κατέστρεψαν περίπου 125 σπίτια, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Ο σερίφης της κομητείας Σεντ Λούσι, ο Κιθ Πίρσον, εκτιμά πως 100 σπίτια καταστράφηκαν στην περιοχή, την οποία έπληξαν 17 ανεμοστρόβιλοι, όπως μετέδωσε το NBC.

Σε μια πολιτεία που είχε ήδη πληγεί από τον τυφώνα Έλεν πριν από δύο εβδομάδες, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν εντολές να απομακρυνθούν από τις εστίες τους ενόψει της έλευσης του Μίλτον.

Από σήμερα το πρωί, 2.209 εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware. Τα αεροδρόμια της Φλόριντας παρέμειναν σήμερα κλειστά.

Πάντως, διάφορα λιμάνια στον Κόλπο, μεταξύ άλλων το Πάναμα Σίτι, το Σεντ Τζο και ο Κι Γουέστ στη Φλόριντα άρχισαν να επαναλειτουργούν για την κυκλοφορία των πλοίων.

Ο Μίλτον προβλέπεται να εξελιχθεί σε ισχυρή μετα-τροπική καταιγίδα αργότερα σήμερα και κατόπιν σταδιακά να εξασθενίσει εντελώς τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

Φωτογραφίες: Reuters