Τυφώνας Μίλτον: Αεροπλάνο γεμάτο επιστήμονες πέταξε ξυστά του – «Ωχ Θεέ μου»

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Φλόριντα, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται να χτυπήσει ο σφοδρός τυφώνας Μίλτον, ενώ οι πρώτες εικόνες που κατέγραψαν τέσσερις επιστήμονες κατά τη διάρκεια πτήσης κόβουν την ανάσα.

Πρόκειται για επιστήμονες του National Oceanic and Atmospheric Administration Aircraft Operations Center, οι οποίοι θέλησαν να καταγράψουν στοιχεία για την πορεία του επικίνδυνου τυφώνα που κατευθύνεται προς τη Φλόριντα. Όπως ήταν αναμενόμενο η πτήση ήταν γεμάτη αναταράξεις, με τους επιστήμονες να περνούν ξυστά από τον τυφώνα.

Στο βίντεο φαίνεται ο ηλεκτρολόγος μηχανικός Τομ Μπράνιγκαν να κάθεται μπροστά από ειδικά μηχανήματα, ενώ οι αναταράξεις δεν σταματούν.

Οι επιστήμονες γελούν νευρικά, ενώ οι αναταράξεις γίνονται ακόμα πιο έντονες με χαρτιά και αντικείμενα να πέφτουν δεξιά και αριστερά. Ο Μπράνιγκαν ακούγεται να λέει: «Ω σκ@@α, μπορείς μου πιάσεις στα γρήγορα το τηλέφωνο μου;».

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 “Miss Piggy” to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



Visit https://t.co/3phpgKNx0q for the latest forecasts and advisories

Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta