Τυφώνας Μίλτον: Ανεμοστρόβιλοι, τεράστια κύματα και νεκροί – Βυθισμένες στο σκοτάδι ολόκληρες κομητείες

Αποδυναμωμένος αλλά με απίστευτη σφοδρότητα χτυπά την παράκτιες περιοχές της Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον, ο οποίος έπεσε στην κατηγορία 3 αλλά εξακολουθεί να προελαύνει στην περιοχή με ταχύτητα ανέμων που φτάνουν τα 195 χλμ / ώρα.

Ισχυρές και συνεχόμενες καταιγίδες πλήττουν από τις 8:30 το βράδυ της Τετάρτης (9.10.2024) (3:30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος) την περιοχή της Φλόριντα, ενώ ήδη έχουν παρατηρηθεί οι πρώτες πλημμύρες από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον.

Στο Σεντ Πίτερσμπουργκ, στον κόλπο της Τάμπα, στη Φλόριντα η οροφή του σταδίου Tropicana Field ξηλώθηκε από τη σφοδρότητα των ανέμων. Πρόκειται για ένα στάδιο πολλαπλών χρήσεων και έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις.

Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν πολλά μέτρα μακριά από τους ισχυρούς ανέμους.

Το ίδιο στάδιο, χρησιμοποιούνταν ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του Μίλτον.

Στην ίδια περιοχή ένας τεράστιος γερανός κατέρρευσε στον παρακείμενο αυτοκινητόδρομο και σε πολυκατοικία.

Στην κομητεία Σεντ Λούις έχουν καταγραφεί οι πρώτοι θάνατοι, καθώς 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή από τον φονικό τυφώνα.

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά είναι πλέον χωρίς ρεύμα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα PowerOutages το ρεύμα έχει κοπεί εντελώς σε όλη τη κομητεία Hardee, ενώ εκατοντάδες παραμένουν χωρίς ρεύμα στις κομητείες Sarasota, Manatee και Pinella.

Κάτοικοι αναφέρουν πως σε κάποιες παραλιακές περιοχές ανεμοστρόβιλοι έχουν «εξαφανίσει» τη θάλασσα, ενώ την ίδια ώρα διπλανές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια κύματα.

Aside from the animals/people/buildings/infrastructure on land, I’m thinking of the sea life & all the creatures that live in the waterways of Florida that have been sucked into the hurricane or had their environments destroyed. How can they possibly escape any of this? #Milton https://t.co/TnCTuGI57D