Τυφώνας Μίλτον: Άθικτο έμεινε το σπίτι που έδεσαν με ιμάντες – «Ούτε ένα κεραμίδι δεν έχει φύγει», λέει η κόρη του ιδιοκτήτη

Μία από τις φωτογραφίες που προκάλεσε αίσθηση, από τις εκατοντάδες που έχουν καταγραφεί από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα, ήταν και αυτή ενός σπιτιού να είναι δεμένο με ιμάντες.

Οι προσπάθειες που κατέβαλε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στη Φλόριντα για να προφυλάξει το σπίτι του από τις ζημιές που προκάλεσε ο τυφώνας Μίλτον, ο οποίος έπληξε την πολιτεία στις αρχές της εβδομάδας, φαίνεται ότι απέδωσαν καρπούς.

Ο ιδιοκτήτης σπιτιού Pedro Casares από το Ορλάντο, είχε την τρελή ιδέα να δέσει το σπίτι της οικογένειάς του- φωτογραφία που έγινε viral.

Παρά τον σκεπτικισμό όσων είδαν την εικόνα πριν από την καταιγίδα, ο προνοητικός σχεδιασμός του Casares φαίνεται ότι έσωσε το σπίτι από σημαντικές ζημιές.

Με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, ο Casares «φύτεψε» μεταλλικούς γάντζους στο έδαφος ενσωματωμένους μέσα σε 8 πόδια τσιμέντου.

Τεράστιοι πλαστικοί ιμάντες, από αυτούς που χρησιμοποιούνται συνήθως για να συγκρατούν τα εμπορευματοκιβώτια στα πλοία, συνδέθηκαν στη συνέχεια με τους γάντζους στο έδαφος, προκειμένου να μην σηκωθεί η οροφή καθώς η καταιγίδα έπληττε την περιοχή.

Ο Casares ξόδεψε 22.000 δολάρια για τις τσιμεντένιες «άγκυρες» και τους ειδικά κατασκευασμένους κατά παραγγελία ιμάντες που έντυσαν την οροφή του σπιτιού της οικογένειας, οι οποίοι λέγεται ότι μπορούν να αντέξουν βάρος 5.400 κιλών.

Η χρήστης του TikTok, SimplyUniqueSmiles93, η κόρη του Casares, ανέβασε βίντεο με το σπίτι για να μπορέσουν οι ακόλουθοι να δουν πως το σπίτι είχε αντέξει.

«Ευτυχώς είμαστε καλά. Υπάρχουν μόνο πολλά φύλλα παντού, αλλά όλα είναι ακόμα άθικτα. Υπάρχουν πολλές πληγείσες περιοχές κοντά στο σπίτι μας», εξήγησε.

«Το σπίτι είναι άθικτο. Ούτε ένα βότσαλο, ούτε ένα κεραμίδι δεν έχει φύγει από τη στέγη. Όλα είναι καλά. Δεν θα βγάλουμε τους ιμάντες μέχρι να τελειώσει ο τυφώνας!» πρόσθεσε.

Πριν χτυπήσει η καταιγίδα, οι χρήστες των social media είχαν γοητευτεί από την ιδέα του Casares.

Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι εντυπωσιάστηκαν από τις προσπάθειές του, χαρακτηρίζοντάς τον ως «θρύλο» και επαινώντας τον επειδή «σκέφτηκε out of the box».