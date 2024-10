Τυφώνας Μίλτον: Εικόνες αποκάλυψης από τη Φλόριντα – Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Στο έλεος του τυφώνα Μίλτον βρίσκεται όλη η Φλόριντα. Δολοφονικοί ανεμοστρόβιλοι ξερίζωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ η βροχή πλημμύρισε τεράστιες περιοχές. Δύο είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ενώ την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί κατά πολύ. Για τουλάχιστον 4 νεκρούς κάνει λόγο το CNN.

Ο τυφώνας Μίλτον, αφού σάρωσε την Φλόριντα με εκτεταμένες καταστροφές, απομακρύνεται πλέον από την πολιτεία και κινείται προς τον Ατλαντικό. Παρά το γεγονός ότι ο Μίλτον έχει εξασθενήσει σε κατηγορία 1, οι απειλές από τους ισχυρούς ανέμους, τις πλημμύρες και τα κύματα καταιγίδας παραμένουν.

Τρία εκατομμύρια νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα καθώς βροχή αρκετών μηνών έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Several confirmed tornadoes developed yesterday associated with Milton. Here’s a very preliminary overview of the tracks of these tornadoes. pic.twitter.com/TBwo4x3R0k October 10, 2024

Για καταστροφή πρωτοφανούς μεγέθους ετοιμάζονται οι κάτοικοι της Φλόριντα στις ΗΠΑ με το πρώτο φως της ημέρας.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι καθώς ο κυκλώνας Μίλτον πλήττει τη Φλόριντα από τη νύχτα, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους της κομητείας, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα.

Ο κυκλώνας ισοπέδωσε ένα κτίριο που στέγαζε μια κοινότητα συνταξιούχων στην κομητεία, δήλωσε ο τοπικός σερίφης στο CNN. «Ολόκληρα τα σπίτια τους με αυτούς μέσα ανασηκώθηκαν, μετακινήθηκαν, καταστράφηκαν», είπε.

«Δυστυχώς, πρέπει να αναφέρω ότι έχουμε πολλούς νεκρούς», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του CNN.

«Δεν έχει περάσει ο κίνδυνος»

Ο κίνδυνος πλημμύρας στην Τάμπα της Φλόριντα εξακολουθεί να υπάρχει, παρόλο που η πόλη απέφυγε τους χειρότερους φόβους για το κύμα καταιγίδας, δήλωσε η δήμαρχος σε ενημέρωση την Πέμπτη σύμφωνα με το CNN.

«Δεν έχει τελειώσει», δήλωσε η δήμαρχος Τζέιν Κάστορ. «Στις 7:00 σήμερα το πρωί, όταν έρθει η παλίρροια, τα ποτάμια θα πλημμυρίσουν σε όλη την κομητεία Χίλσμπορο, όχι μόνο στην πόλη της Τάμπα».

Ο Μίλτον πέρασε με σφοδρότητα από την περιοχή του Κόλπου της Τάμπα το βράδυ της Τετάρτης και κατέστρεψε τη στέγη του θολωτού σταδίου πολλαπλών χρήσεων Tropicana Field, που βρίσκεται στο Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα ως έδρα της φημισμένης ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις.

Κομμάτια της στέγης του σταδίου παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους.

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές Ελλήνων που ζουν στη Φλόριντα, για τις σκηνές που εκτυλίσσονται από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον.

«Βάλαμε σανίδες στα παράθυρα, αν είσαι κοντά στη θάλασσα δεν θα σε βρουν», ανέφερε στο Action24 ο Νίκος Καραπαναγιωτίδης, κάτοικος του χωριού Tarpon Springs, του ελληνικού χωριού στη Φλόριντα.

«Μπροστά στο σπίτι μας υπάρχει λίμνη και ανεβαίνει συνεχώς το νερό. Είμαστε δύο ώρες από την Τάμπα αλλά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη», είπε Ελληνίδα που έμεινε στο σπίτι της στη Φλόριντα.

«Έχουν χτυπήσει πάνω από 30 ανεμοστρόβιλοι στην περιοχή, έγιναν ζημιές, δυστυχώς σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι», πρόσθεσε.

«Έμοιαζε σαν κάποιος να είχε ρίξει ένα βάρος από τον ουρανό και να ισοπέδωσε σπίτια» δήλωσε ο Νταγκ Άντερσον, κάτοικος του Lakewood Park στην κομητεία Σεντ Λούσι.

Ο Phil Peachey, που ζει στο Ορλάντο, τόνισε ότι η κατάσταση στην πόλη είναι «πραγματικά τρομακτική». «Δεν έχω ξαναδεί τα δέντρα να λυγίζουν τόσο πολύ» ανέφερε.

Ανεμοστρόβιλοι, πλημμύρες και 2,5 εκατ. σπίτια χωρίς ρεύμα

Ο τυφώνας Μίλτον διασχίζει σήμερα (10.10.2024) τη Φλόριντα των ΗΠΑ προκαλώντας κατά το πέρασμά του ανεμοστρόβιλους, πλημμύρες, καταστρέφοντας σπίτια και αφήνοντας 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μόλις δύο εβδομάδες μετά το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Έλεν.

Ο Μίλτον έφτασε στη δυτική ακτή της Φλόριντα «κοντά στο Σιέστα Κι στην κομητεία Σεϊρασότα», ανέφερε το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στην ενημέρωσή του στις 20:30 τοπική ώρα χθες (03:30 ώρα Ελλάδας σήμερα).

Στη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 165 χιλιομέτρων την ώρα, πρόσθεσε, προειδοποιώντας για τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων.

Τουλάχιστον 2 νεκροί αναφέρθηκαν σε κοινότητα συνταξιούχων έπειτα από πιθανολογούμενο ανεμοστρόβιλο στο Φορτ Πιρς στην ανατολική ακτή της Φλόριντα, μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο NBC, επικαλούμενο τον σερίφη της κομητείας Σεντ Λούσι Κιθ Πίρσον. Η υπηρεσία του δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Πίρσον εκτίμησε επίσης ότι περίπου 100 σπίτια έχουν καταστραφεί στην κομητεία αυτή, όπου καταγράφηκαν 17 ανεμοστρόβιλοι, σύμφωνα με το NBC.

Ο Μίλτον υποβαθμίστηκε προς το τέλος της χθεσινής ημέρας σε κυκλώνα κατηγορίας 3, και ακόμη περισσότερο σήμερα στην κατηγορία 1, σύμφωνα με το NHC. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες, Τετάρτη βράδυ ότι αναμένεται να είναι «ένας από τους πιο καταστροφικούς κυκλώνες σε πάνω από έναν αιώνα στη Φλόριντα».

Συνοδευόμενος από ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, ο Μίλτον προκάλεσε ήδη μόλις έφτασε στην ξηρά «ξαφνικές» πλημμύρες, διευκρίνισε στην ενημέρωσή του το NHC.

«Η καταιγίδα έχει φτάσει. Είναι ώρα όλοι να μείνουν στα σπίτια τους (…) Μείνετε μέσα και μην βγαίνετε στους δρόμους», δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις σε συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την άφιξη του κυκλώνα.

Δείτε live εικόνα από τον τυφώνα Μίλτον:

Ο ΝτεΣάντις εξέφρασε την ελπίδα τα χειρότερα από το πέρασμα του κυκλώνα να αποφευχθούν χάρη στη άφιξή του στην ξηρά πριν από την παλίρροια. Οι μετεωρολόγοι δηλώνουν ότι ακόμη υπάρχει πιθανότητα η στάθμη της θάλασσας να ανέβει σε έως και 4 μέτρα.

High winds from Hurricane Milton destroyed part of the roof of Tropicana Field, the home of the Tampa Bay Rays.



Officials said they were in contact with people inside the stadium and they are safe.



Follow live updates: https://t.co/2ykoyCoxUx pic.twitter.com/wK7dE5WRei — ABC News (@ABC) October 10, 2024

Ο Μίλτον προξένησε τουλάχιστον 19 ανεμοστρόβιλους, σημείωσε επίσης ο κυβερνήτης της Φλόριντα, από τους οποίους προκλήθηκαν ζημιές σε πολλές κομητείες, καταστράφηκαν περίπου 125 σπίτια, τα πιο πολλά λυόμενα.

Εξάλλου πάνω από 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά στην πολιτεία αντιμετωπίζουν διακοπή ρεύματος.

Ο Μίλτον αναμένεται να διασχίσει τη Φλόριντα από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σύμφωνα με το NHC, περνώντας κυρίως κοντά από την πόλη Ορλάντο, όπου το θεματικό πάρκο Disney World έκλεισε στα μέσα της μέρας.

Επίσης έχει σταματήσει η λειτουργία των αεροδρομίων της Τάμπα και της Σεϊρασότα.

Πανικοβλημένοι οι κάτοικοι

Στην περιοχή που ο Μίλτον έφτασε στην ξηρά, οι κάτοικοι είχαν κλειστεί στα σπίτια τους ή σε κέντρα που είχαν σχεδιαστεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Λίγο πριν φτάσει ο κυκλώνας στην Τάμπα, ο 36χρονος Ράντι Πράιορ δήλωνε «αγχωμένος».

«Ακόμη δεν έχουμε συνέλθει» από τον τυφώνα Έλεν, που άφησε «το έδαφος γεμάτο νερά», είπε.

Σε άλλη μεγάλη πόλη της δυτικής ακτής της πολιτείας, το Φορτ Μάιερς, η Ντέμπι Έντουαρντς δήλωσε ότι όλος ο κόσμος είναι «αγχωμένος».

«Είναι σαν να έχουμε πάθει σύνδρομο μετατραυματικού στρες» μετά το πέρασμα του άλλου καταστροφικού κυκλώνα, του Ίαν, πριν από δύο χρόνια, πρόσθεσε. Ωστόσο η ίδια αποφάσισε να μείνει.

Δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα από την ίδια περιοχή του «Έλεν», ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 236 ανθρώπους στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εκ των οποίων πάνω από 15 στη Φλόριντα, ο Μίλτον «θα είναι μια φονική και καταστροφική καταιγίδα», προειδοποίησε η Ντιν Κρίσγουελ, διευθύντρια της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών FEMA.

Εδώ και μέρες, οι αρχές ζητούσαν από τους κατοίκους περιοχών για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, προειδοποιώντας ότι είναι «ζήτημα ζωής ή θανάτου».

Οι αστυνομικοί λέει κάλεσαν τους κατοίκους να γράψουν τα ονόματά τους και εκείνα των συγγενών τους στα χέρια τους με μαρκαδόρο για να βοηθήσουν στο έργο της ταυτοποίησης.

Η Φλόριντα, η τρίτη σε πληθυσμό πολιτεία των ΗΠΑ, που προσελκύει επίσης πολλούς τουρίστες, είναι συνηθισμένη στους κυκλώνες.

Ωστόσο η κλιματική αλλαγή, προκαλώντας την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, καθιστά πιθανότερη την γρήγορη ενίσχυσή τους και αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πιο έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο καθηγητής Τζον Μάρσαμ, που ειδικεύεται στις ατμοσφαιρικές επιστήμες, σημείωσε ότι «πολλές πτυχές του Έλεν και του Μίλτον ανταποκρίνονται» απολύτως σε αυτό που περιμένουν οι επιστήμονες όσον αφορά την κλιματική αλλαγή.

«Οι κυκλώνες χρειάζονται ζεστούς ωκεανούς για να σχηματιστούν και οι θερμοκρασίες ρεκόρ των ωκεανών τροφοδοτούν αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες. Ο ζεστός αέρας συγκρατεί περισσότερο νερό, προκαλώντας περισσότερες βροχές και πλημμύρες», εξήγησε.

Την ίδια ώρα, «η άνοδος της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή προκαλεί επιδείνωση των πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές», τόνισε.

Εδώ και πάνω από έναν χρόνο, οι θερμοκρασίες του Βόρειου Ατλαντικού αυξάνονται συνεχώς σε επίπεδα ρεκόρ, σύμφωνα με τα δεδομένα της αμερικανικής Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Οι δημοσιογράφοι στη μάχη της ενημέρωσης

Φορώντας κράνος ποδηλάτου και προστατευτικά γυαλιά, οι δημοσιογράφοι πασχίζουν να σταθούν όρθιοι να περιγράψουν το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα.

Ο Robert Ray, ανταποκριτής του Fox Weather, που βρέθηκε στην καρδιά της κακοκαιρίας, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και ανέμων ταχύτητας 160 χλμ την ώρα, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του και να δείξει στο κοινό πόσο επικίνδυνο είναι το καιρικό φαινόμενο που σαρώνει τις τελευταίες ώρες τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες.

«Στέκομαι εδώ γιατί είναι μια ιστορική καταιγίδα και ελπίζω η καταγραφή αυτή να πείσει τους ανθρώπους για την ανάγκη της εκκένωσης. Δεν θέλετε να βρεθείτε σε αυτές τις συνθήκες» ακούγεται να λέει στο ρεπορτάζ του ο Ray, καθώς φωνάζει στο μικρόφωνο για να ακουστεί. «Δεν πρέπει να μείνετε σπίτι σας αν δεν είναι δομικά ασφαλές. Θα δούμε πολλά προβλήματα αύριο, ειδικά σε τροχόσπιτα», συμπληρώνει.

Ο Ray είναι ένας από τους δεκάδες ρεπόρτερ που καλούνται να ενημερώσουν το κοινό για τις εξελίξεις αναφορικά με τον τυφώνα Μίλτον, που έχει ήδη καταστρέψει πολλά σπίτια και έχει προκαλέσει διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Rain and debris peppered FOX Weather Correspondent @RobertRayWx as Hurricane Milton slammed Florida Wednesday night. Robert and his team provide a raw, behind-the-scenes look at conditions on the ground, as winds gusting over 80 mph were measured nearby. https://t.co/w3anhWJYT9 pic.twitter.com/M5ziv8dwJ2 — FOX Weather (@foxweather) October 10, 2024

Στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα ο δημοσιογράφος Άντερσον Κούπερ του CNN χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα θραύσμα κατά τη διάρκεια του ζωντανού ρεπορτάζ του, ωστόσο συνέχισε να μεταδίδει τις εξελίξεις από το πέρασμα του τυφώνα σαν να μη συνέβη τίποτα.

BREAKING: Anderson Cooper hit by debris during Hurricane Milton coverage on CNN.@GeneralMCNews pic.twitter.com/ohamPClJlC — JD Inskeep (@InskeepJd83185) October 10, 2024

Ο Μπάιντεν κατηγορεί τον Τραμπ για «σωρεία ψεμάτων»

Στο μεταξύ Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί συνεχίζουν να διασταυρώνουν τα ξίφη τους όσον αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των δύο αυτών κυκλώνων από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν κατηγόρησε τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο και υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ για «σωρεία ψεμάτων», αφού αυτός κατηγόρησε την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου ότι έκανε πολύ λίγα και πολύ αργά.

Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά αναφέρεται με σκεπτικισμό στο θέμα τις κλιματικής αλλαγής, κατηγορεί εδώ και μέρες και χωρίς να επικαλείται κάποιο στοιχείο, τους Δημοκρατικούς ότι «έκλεψαν τα χρήματα» της FEMA για «να τα δώσουν στους παράνομους μετανάστες τους».

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, χαρακτήρισε χθες «επικίνδυνες» και «απαράδεκτες» τις δηλώσεις του αυτές.