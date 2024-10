Τυφώνας Μίλτον: Στο έλεος του «Αρμαγεδδώνα» η Φλόριντα – «Τώρα είναι η ώρα να κρυφτούμε στα καταφύγια»

Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους της Φλόριντα καθώς επελαύνει ο τυφώνας Μίλτον. Το μέγεθός του έχει υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με τους Αμερικανούς μετεωρολόγους, οι οποίοι αναμένουν την τρομερή κακοκαιρία να φτάσει έως το πρωί της Πέμπτης (10.10.2024) ώρα Ελλάδας.

Ο ερχομός του τυφώνα Μίλτον βρίσκει τους κατοίκους της Φλόριντα να φοβούνται για τη ζωή τους εκτός από τις περιουσίες τους που κινδυνεύουν να χαθούν από τη χειρότερη καταιγίδα των τελευταίων 100 χρόνων.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ με ανάρτησή της προειδοποίησε αργά το βράδυ της Τετάρτης (09.10.2024) ώρα Ελλάδας ότι «τώρα είναι ώρα να κρυφτούμε (στα καταφύγια) από τον Μίλτον».

Ο χρόνος για την ασφαλή εκκένωση τελειώνει τώρα, καθώς το χειρότερο κύμα της καταιγίδας, ο άνεμος και η βροχή αρχίζουν να δημιουργούνται σε όλη τη Φλόριντα τις επόμενες ώρες.

Οι αρχές ενημέρωσαν ότι οι γέφυρες στην Τάμπα έκλεισαν.

Μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί ρεκόρ ειδοποιήσεων – συνολικά 90 – για ανεμοστρόβιλους.

REUTERS/Ricardo Arduengo

Ο τυφώνας Μίλτον κινείται βόρεια – βορειοανατολικά με την ταχύτητα του ανέμου να φτάνει σχεδόν τα 210 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο Μίλτον είναι ένας ισχυρός τυφώνας και το πεδίο του ανέμου αυξάνεται, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του αμερικανικού Κέντρου Τυφώνων.

Η ακτίνα των ανέμων του τυφώνα Μίλτον, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εκτείνεται ήδη στα 402 χλμ. από το κέντρο του, ειδικά στη βόρεια πλευρά του.

Εκατομμύρια έχουν ήδη εκκενώσει τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν. Όσοι δεν έφυγαν έλαβαν σαφείς προειδοποιήσεις για μέτρα αυτοπροστασίας.

Η δήμαρχος της Τάμπα, Τζέιν Κάστορ, κάλεσε όσους μείνουν πίσω να γράψουν με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στο μπράτσο τους το όνομά τους για να τους εντοπίσουν και να τους ταυτοποιήσουν αργότερα οι διασώστες.

Ο τυφώνας Μίλτον αναμένεται να φτάσει στη χερσόνησο της Φλόριντα μέχρι το πρωί της Πέμπτης (10.10.2024) ώρα Ελλάδας.

Οι εικόνες και τα βίντεο που δείχνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου, συγκλονίζουν.

❗️🌀🇺🇲 – A security camera captured the moment an apparent tornado passed through a home in Fort Myers, Florida.



Category 4 Hurricane Milton is approaching the west coast of Florida and is expected to hit the Tampa Bay region on Wednesday night.



More than 300 miles of… pic.twitter.com/TwnTv6OtPH