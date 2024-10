Τυφώνας Μίλτον: Βίντεο με ρεπόρτερ να κάνουν live μεταδόσεις με κράνη και προστατευτικά γυαλιά

Κόντρα στις αντίξοες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο τυφώνα Μίλτον στην πολιτεία της Φλόριντα βρίσκονται αντιμέτωποι οι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ στις ΗΠΑ, οι οποίοι καλούνται να ενημερώνουν τον κόσμο για την πορεία της μεγάλης κακοκαιρίας.

Φορώντας κράνη ποδηλάτου και προστατευτικά γυαλιά, δεκάδες δεκάδες ρεπόρτερ βρίσκονται επί τω… έργω και καλούνται να ενημερώσουν live το κοινό για τις εξελίξεις αναφορικά με τον τυφώνα Μίλτον που καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του από τη Φλόριντα.

Ο λόγος αρχικά για τον Robert Ray, ανταποκριτή του Fox Weather που βρέθηκε στην καρδιά της κακοκαιρίας, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής και ανέμων ταχύτητας 160 χλμ την ώρα, προκειμένου να κάνει τη δουλειά του και να δείξει στο κοινό πόσο επικίνδυνο είναι το καιρικό φαινόμενο που σαρώνει τις τελευταίες ώρες τη δυτική ακτή της Φλόριντα με ισχυρές καταιγίδες.

«Στέκομαι εδώ γιατί είναι μια ιστορική καταιγίδα και ελπίζω η καταγραφή αυτή να πείσει τους ανθρώπους για την ανάγκη της εκκένωσης. Δεν θέλετε να βρεθείτε σε αυτές τις συνθήκες» ακούγεται να λέει στο ρεπορτάζ του ο Ray, καθώς φωνάζει στο μικρόφωνο για να ακουστεί.

«Δεν πρέπει να μείνετε σπίτι σας αν δεν είναι δομικά ασφαλές. Θα δούμε πολλά προβλήματα αύριο, ειδικά σε τροχόσπιτα», συμπληρώνει.

Rain and debris peppered FOX Weather Correspondent @RobertRayWx as Hurricane Milton slammed Florida Wednesday night. Robert and his team provide a raw, behind-the-scenes look at conditions on the ground, as winds gusting over 80 mph were measured nearby. https://t.co/w3anhWJYT9 pic.twitter.com/M5ziv8dwJ2 — FOX Weather (@foxweather) October 10, 2024



Στην περιοχή Μπράντεντον της Φλόριντα ο δημοσιογράφος Άντερσον Κούπερ του CNN χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ένα θραύσμα κατά τη διάρκεια του ζωντανού ρεπορτάζ του, ωστόσο συνέχισε να μεταδίδει τις εξελίξεις από το πέρασμα του τυφώνα σαν να μη συνέβη τίποτα.

BREAKING: Anderson Cooper hit by debris during Hurricane Milton coverage on CNN.@GeneralMCNews pic.twitter.com/ohamPClJlC — JD Inskeep (@InskeepJd83185) October 10, 2024

Μερικά ακόμα βίντεο από τα ρεπορτάζ δημοσιογράφων για τον «Μίλτον»:

VIDEO: Wind gusts are picking up here in Atlantic Beach as Hurricane Milton move closer to the Jacksonville area. We were right next to the Tiger Dam for this liveshot but we’ve had to move back as the winds get more intense. @ActionNewsJax pic.twitter.com/dtehxzZvzw — Kirstin Garriss (@ReporterGarriss) October 10, 2024







“You can feel a devastating power. You can hear it in the roar.”



Sky’s US correspondent @jamesmatthewsky has this update from Tampa, as Hurricane Milton makes landfall in Florida.



Latest updates: https://t.co/b4Na4ao3WE pic.twitter.com/1tbu2Qo5o9 — Sky News (@SkyNews) October 10, 2024

Ο Μίλτον υποβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο και πλέον θεωρείται κυκλώνας κατηγορίας 1 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ- Σίμπσον, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Ο Μίλτον βρίσκεται περίπου 105 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά του Κέιπ Κανάβεραλ στη Φλόριντα, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα που φτάνει τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο κυκλώνας έφτασε στη Φλόριντα των ΗΠΑ χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα, ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας) ως κατηγορίας 3, με ανέμους που έφταναν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα.