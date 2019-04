Τζεφ Μπέζος: Κρατάει τα ηνία της Amazon μετά το διαζύγιο!

Η μέλλουσα πρώην κυρία Μπέζος, η Μακένζι Τατλ, όπως είναι το πατρικό της όνομα, ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι μετά τον χωρισμό τους θα του παραχωρήσει το 75% των μετοχών της Amazon που έχουν από κοινού.

Η ίδια θα διατηρήσει μόνο το 25% των μετοχών, εκ των οποίων μόνο το 4% είναι μετοχές του κολοσσού.

Η σημερινή αξία αυτού του ποσοστού των μετοχών φτάνει τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Τατλ παραχωρεί, ακόμα, στον Τζεφ Μπέζος όλα τα δικαιώματα ψήφου για το σύνολο των μετοχών.

