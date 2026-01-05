Συμβαίνει τώρα:
Τζέι Ντι Βανς: «Ένας τρελός έσπασε τα παράθυρα του σπιτιού μου με βαριοπούλα»

Η επίθεση στο σπίτι του Βανς θυμίζει εκείνη στην κατοικία της Νάνσι Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ένας άνδρας εισέβαλε και χτύπησε τον σύζυγό της με βαριοπούλα
Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας (05.01.2026) ώρα Ελλάδας ότι «ένας τρελός» προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι του στο Οχάιο σπάζοντας τα παράθυρα. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν εκεί.

Το ειδησεογραφικό κανάλι CNN, επικαλούμενο μία μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών επιβολής της τάξης, μετέδωσε νωρίτερα ότι οι αρχές ερευνούσαν «ένα συμβάν» στο σπίτι του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και συνέλαβαν ένα άτομο.

«Εξ όσων γνωρίζω, ένας τρελός προσπάθησε να μπει μέσα σπάζοντας τα παράθυρα με βαριοπούλα. Είμαι ευγνώμων στη μυστική υπηρεσία και την αστυνομία του Σινσινάτι, που ανταποκρίθηκαν γρήγορα» ανέφερε ο Βανς σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter).

«Δεν ήμασταν καν στο σπίτι, αφού είχαν ήδη επιστρέψει» στην Ουάσινγκτον, πρόσθεσε, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλουν εικόνες του σπιτιού του με σπασμένα τα παράθυρα.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν ήταν διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο.

Το συμβάν είναι το πιο πρόσφατο επεισόδιο πολιτικής βίας εναντίον εκλεγμένου αξιωματούχου στις ΗΠΑ.

 

Τον περασμένο Ιούνιο, μία Δημοκρατική βουλευτής από τη Μινεσότα και ο σύζυγός της πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν από έναν ένοπλο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δολοφονία με πολιτικά κίνητρα.

Τον Απρίλιο, ένας άνδρας έβαλε φωτιά στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του κοιμούνταν στο εσωτερικό.

Η επίθεση στο σπίτι του Βανς θυμίζει εκείνη στην κατοικία της Νάνσι Πελόζι στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ένας άνδρας εισέβαλε και χτύπησε τον σύζυγό της με βαριοπούλα.

