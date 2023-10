Η οικογένεια της Τζίτζι Χαντίντ δέχεται απειλές θανάτου επειδή το διάσημο μοντέλο τάχθηκε υπέρ της Παλαιστίνης στον πόλεμο στο Ισραήλ. Μάλιστα, τα πράγματα έχουν γίνει τόσο άσχημα που αναγκάστηκαν να πάρουν μέτρα αυτοπροστασίας, γράφει το αμερικανικό TMZ.

Η Τζίτζι Χαντίντ «έσπασε» τη σιωπή της στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης της Χαμάς που πυροδότησε τον αιματηρό πόλεμο στο Ισραήλ με χιλιάδες αθώα θύματα.

Το μοντέλο αρχικά κράτησε επιφυλακτική στάση, αλλά οι τελευταίες της δηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων έχουν προκαλέσει την οργή των Ισραηλινών.

«Δεν υπάρχει τίποτα εβραϊκό στη μεταχείριση των Παλαιστινίων από την ισραηλινή κυβέρνηση. H καταδίκη της ισραηλινής κυβέρνησης δεν είναι αντισημιτική κι η υποστήριξη των Παλαιστινίων δεν είναι η υποστήριξη της Χαμάς», έγραψε το διάσημο μοντέλο, που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη κατά το ήμισυ, σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε την ανάρτηση της Τζίτζι Χαντίντ:

Και η απάντηση του ίδιου του κράτους του Ισραήλ:

«Kοιμήθηκες την τελευταία εβδομάδα; Ή απλά γυρνάς την πλάτη σου στα μωρά των Εβραίων που σφαγιάζονται στα σπίτια τους; Η σιωπή σου είναι απόλυτα ξεκάθαρη για το ποιον υποστηρίζεις. Σε βλέπουμε».

Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό TMZ αναφέρουν πως κάθε μέλος της οικογένειας Χαντίντ, συμπεριλαμβανομένων των Gigi, Bella, Anwar, ακόμη και των γονιών τους, του Mohamed και της Yolanda, έχουν λάβει δυσοίωνα μηνύματα που τους έχουν κάνει να φοβούνται για τη ζωή τους.

Το δημοσίευμα του TMZ:

Hadid Family Receiving Death Threats Over Palestine Support | Click to read more 👇 https://t.co/isHjIWQ1oK