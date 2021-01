Τζο Μπάιντεν: Αυτή είναι η επιστημονική ομάδα του νέου προέδρου των ΗΠΑ (pics)

Μεγάλες ελπίδες ήδη έχει δημιουργήσει στην αμερικανική και γενικότερα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα η ανάληψη της εξουσίας στις ΗΠΑ από τον νέο Πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε διακριθεί για τις κατ’ εξοχήν αντιεπιστημονικές θέσεις του, από τον κορονοϊό μέχρι την κλιματική αλλαγή.

Ο νέος Πρόεδρος ήδη έχει δώσει θετικά δείγματα γραφής με τη στελέχωση των επιστημονικών πόστων της κυβέρνησής του με πρόσωπα που χαίρουν εκτίμησης στον επιστημονικό κόσμο, είτε γιατί είναι οι ίδιοι ερευνητές είτε γιατί έχουν εμπειρία σε αυτόν τον χώρο και διάθεση να «ακούνε» τους επιστήμονες. Μεταξύ άλλων, ο Μπάιντεν δημιούργησε κιόλας μία νέα θέση συμβούλου για την κλιματική αλλαγή στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το «Nature», οι πιο χαρακτηριστικές επιλογές του Τζο Μπάιντεν είναι οι εξής:

Eric Lander

Ο έμπειρος γενετιστής Eric Lander επιλέχθηκε ως επιστημονικός σύμβουλος του Προέδρου και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Πολιτικής για την Τεχνολογία, θέση που για πρώτη φορά ανυψώνεται στην ιεραρχία, ώστε πλέον να συμμετέχει στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου.

Έχει διατελέσει συμπρόεδρος του προεδρικού Συμβουλίου Συμβούλων Επιστήμης και Τεχνολογίας επί προέδρου Μπαράκ Ομπάμα και μέχρι πρόσφατα ήταν επικεφαλής του κοινού βιοϊατρικού ερευνητικού Ινστιτούτου Broad των πανεπιστημίων ΜΙΤ και Χάρβαρντ. Έπαιξε ρόλο-κλειδί στο Πρόγραμμα Ανθρωπίνου Γονιδιώματος και, με βάση τις δημοσιεύσεις του, είναι ένας από τους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Διαδέχεται τον καθηγητή Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου της Οκλαχόμα Κέλβιν Ντρογκεμάγιερ.

David Kessler

Ο παιδίατρος, νομικός και πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων-FDA (1990-97) David Kessler αναλαμβάνει υπεύθυνος της Επιχείρησης «Warp Speed» για τη χρηματοδότηση, ανάπτυξη και διάθεση των εμβολίων και θεραπειών Covid-19 στις ΗΠΑ.

Έχει διατελέσει κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Γιέηλ. Διαδέχεται τον ανοσολόγο Μονσέφ Σλάουι, πρώην στέλεχος των φαρμακευτικών εταιρειών GlaxoSmithKline και Moderna.

Michael Regan

Ο βετεράνος σε θέματα Περιβαλλοντικής Εποπτείας Michael Regan θα είναι ο νέος επικεφαλής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΕΡΑ). Διαδέχεται τον Άντριου Γουίλερ, που έκανε ό,τι μπορούσε για να περιορίσει την περιβαλλοντική νομοθεσία και την επιρροή των επιστημόνων σε περιβαλλοντικά θέματα.

We will be driven by our conviction that every person has the right to clean air, clean water, and a healthier life—no matter how much money they have in their pocket, the color of their skin, or what community they live in.



And that’s what we’ll pursue together 👍🏾🌎 pic.twitter.com/3wben7hbLj — Michael Regan (@Michael_S_Regan) December 21, 2020

Rochelle Walensky

Η καθηγήτρια Rochelle Walensky, ερευνήτρια του ιού HIV στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και υπεύθυνη του Τμήματος Λοιμωδών Νόσων στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, θα είναι η νέα επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC).

I’m honored to join the @CDCgov team! I’ll be tweeting from @CDCDirector moving forward. Please follow me there for updates. — Rochelle Walensky, MD, MPH (@RWalensky) January 21, 2021

H Rochelle Walensky έχει ήδη δώσει έμφαση στην ανάγκη οι αποφάσεις που αφορούν την πανδημία να καθοδηγούνται από την επιστήμη, έχοντας ταχθεί αναφανδόν κατά της ιδέας για γρήγορη «ανοσία της αγέλης» ως μέσου ελέγχου της μετάδοσης του κορονοϊού. Διαδέχεται τον επίσης ερευνητή του HIV και επιδημιολόγο Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, ο οποίος δέθηκε κριτικές ότι επέτρεψε στον Τραμπ να υποσκάψει τον ρόλο του CDC στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Francis Collins

Ο προβεβλημένος επιστήμονας Francis Collins, πρώην επικεφαλής του Προγράμματος Ανθρωπίνου Γονιδιώματος, θα παραμείνει επικεφαλής του μεγαλύτερου βιοϊατρικού ερευνητικού φορέα της χώρας, των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (ΝΙΗ). Είχε διοριστεί σε αυτήν τη θέση από τον Ομπάμα το 2009 και ο Τραμπ -περιέργως- τον κράτησε το 2017.

Biden will keep Dr. Francis Collins as National Institutes of Health director: statement https://t.co/WSjDNKoL4m pic.twitter.com/YslsunE7DV — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

Gina McCarthy

Η Gina McCarthy, ειδική σε θέματα Περιβαλλοντικής Υγείας και Ποιότητας του Αέρα, θα είναι η πρώτη «τσαρίνα» των ΗΠΑ για το κλίμα, η οποία αναλαμβάνει να προωθήσει, με έδρα τον Λευκό Οίκο, την κλιματική ατζέντα του Μπάιντεν. Διετέλεσε επικεφαλής της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας (ΕΡΑ) επί Ομπάμα την περίοδο 2013-17 και μέχρι τώρα ήταν επικεφαλής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Συμβούλιο Άμυνας Φυσικών Πόρων. Δεν έχει προκάτοχο.

I am honored to lead the first White House Office of Domestic Climate Policy.



My goal is to marshal our entire government, engage every community, harness the forces of science and the values of environmental justice – all to build a healthier and more just world. — Gina McCarthy (@Gina_McCarthy) December 18, 2020

John Kerry

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και γερουσιαστής John Kerry θα είναι το διεθνές «πρόσωπο» των ΗΠΑ και ο ειδικός μόνιμος απεσταλμένος στις διαπραγματεύσεις και δράσεις, παγκοσμίως, για την κλιματική αλλαγή. Θα εργάζεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου. Είχε συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις της διεθνούς Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα το 2015. Δεν έχει προκάτοχο σε αυτό το πόστο.

Friends, today we get back to work. As I head back into government I’ll now be tweeting from @ClimateEnvoy. I hope you’ll follow me there and join me on the road to Glasgow! — John Kerry (@JohnKerry) January 20, 2021

Ο διορισμός ορισμένων από τους υποψήφιους του νέου Προέδρου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει αντίδραση από τους Ρεπουμπλικανούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ