Ίσως ο Τζο Μπάιντεν να είναι από τους ανθρώπους που τους αρέσει η… σωματική επαφή και να εκφράζεται έτσι, ή μπορεί να μην το σκέφτηκε και πολύ, αλλά όπως και να ‘χει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε νέα γκάφα, καθώς άγγιξε το στήθος παρουσιάστριας στον αέρα για να διώξει ένα έντομο.

Η… άβολη στιγμή έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχωρούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, στην παρουσιάστρια Stephanie Abrams για το The Weather Channel.

Η συνέντευξη του Τζο Μπάιντεν επικεντρώθηκε στα «ακραία καιρικά φαινόμενα» που έχει προκαλέσει σε όλο τον κόσμο και τις ΗΠΑ η κλιματική αλλαγή.

Η παρουσιάστρια του Weather Channel ρώτησε τον Τζο Μπάιντεν αν είναι διατεθειμένος να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την κλιματική αλλαγή που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στις ΗΠΑ.

Σε κάποια στιγμή ο Τζο Μπάιντεν είδε ένα έντομο να… βολτάρει στο στήθος της παρουσιάστριας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «ω, έχεις ένα ζωύφιο πάνω σου» και χωρίς να το σκεφτεί και πολύ, σήκωσε το χέρι του άγγιξε το σημείο που ήταν το ζουζούνι και το έδιωξε από το στήθος της παρουσιάστριας.

Η παρουσιάστρια αντιμετώπισε με ψυχραιμία το… άβολο άγγιγμα. Απάντησε: «ευχαριστώ» και επανήλθε στην κουβέντα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Τζο Μπάιντεν έκανε ένα μάλλον… ανάρμοστο άγγιγμα σε γυναίκα. Στις 16.6.2023 είχε… σφιχταγκαλιάσει την ηθοποιό Εύα Λονγκόρια και μάλιστα ενώπιον κόσμου και καμερών σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Σε κάποια στιγμή ο Τζο Μπάιντεν που ήταν στο βήμα, θέλησε να χαιρετήσει την ηθοποιό όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε προς το μέρος της και την αγκάλιασε με πολύ… θερμό τρόπο. Μάλιστα στα πλάνα φαίνεται να βάζει τα χέρια του σε σημεία που δεν πρέπει.

