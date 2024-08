Τζο Μπάιντεν για Τιμ Γουόλς: Η Κάμαλα Χάρις πήρε «εξαιρετική απόφαση» να τον επιλέξει ως υποψήφιο αντιπρόεδρο

Εγκρίνει και… με το παραπάνω ο Τζο Μπάιντεν την επιλογή που έκανε η Κάμαλα Χάρις με το να επιλέξει τον Τιμ Γουόλς (Tim Walz) ως υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μίλησε για «εξαιρετική απόφαση» της εκλεκτής των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, Κάμαλα Χάρις, στην επιλογή του Τιμ Γουόλς ως υποψήφιου αντιπροέδρου της.

Το δίδυμο «θα είναι μια ισχυρή φωνή για τους εργαζόμενους και την αμερικανική μεσαία τάξη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter). «Θα είναι οι ισχυρότεροι υπερασπιστές των ατομικών μας ελευθεριών και της δημοκρατίας μας», πρόσθεσε.

Στα μέσα Ιουλίου, ύστερα από ισχυρές πιέσεις, ο Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, δίνοντας τη στήριξή του για την προεδρία στην αντιπρόεδρό του, την Κάμαλα Χάρις.

Η Χάρις, υποψήφια πλέον των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Χ, νωρίτερα την Τρίτη (06.08.2024), την επιλογή του Γουόλς για υποψήφιο αντιπρόεδρό της.

«Ως κυβερνήτης, καθηγητής και βετεράνος, έχει προσφέρει σε εργαζόμενες οικογένειες σαν να ήταν η δική του. Είναι υπέροχο να τον έχουμε στην ομάδα. Τώρα, ας πιάσουμε δουλειά», δήλωσε η Χάρις αναφερόμενη στον Γουόλς, στην ανακοίνωση επιλογής του.

I am proud to announce that I’ve asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he’s delivered for working families like his.



It’s great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj