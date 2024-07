Τζο Μπάιντεν: Γκάφες, τούμπες κι αμήχανες στιγμές του προέδρου των ΗΠΑ

Αποφασισμένος να συνεχίσει την εκστρατεία ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ του Νοεμβρίου παρά τις όλο και πιο δυνατές φωνές μέσα στο κόμμα των Δημοκρατικών, που του ζητούν ν’ αποσυρθεί, είναι ο Τζο Μπάιντεν.

«Κανένας δεν με πετάει έξω από την κούρσα, δεν φεύγω. Είμαι σε αυτόν τον αγώνα ως το τέλος και θα κερδίσουμε» είχε πει ο Τζο Μπάιντεν σε τηλεδιάσκεψη με τα στελέχη της εκστρατείας του βάζοντας φρένο στα σενάρια απόσυρσής του από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Το έκανε ξανά στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Τζορτζ Στεφανόπουλο: «Μόνο ο Θεός μπορεί να με κάνει να αποσυρθώ», είπε.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «πέταξε έξω» από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ ταυτόχρονα εκφράστηκε υποτιμητικά για την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, σε ένα βίντεο που έγινε viral σε όλον τον κόσμο.

Στο βίντεο, μία ημέρα μετά το ντιμπέιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει για την απόδοση του Τζο Μπάιντεν στην τηλεμαχία, αποκαλώντας τον «κακό τύπο» και «γέρικο, διαλυμένο, σωρό από σκ@@ά», ο οποίος, όπως λέει, είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

«Εγκαταλείπει την κούρσα (…) Τον πέταξα έξω» ακούγεται να λέει ο Τραμπ.

🚨 LEAKED VIDEO: Trump on Biden he’s “quitting the race.. I got him out” he’s an “old broken-down pile of crap… Now we have Kamala. She’s so f—king bad”



