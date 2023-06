Σάλο προκάλεσε η αγκαλιά που έκανε ο Τζο Μπάιντεν στην Εύα Λονγκόρια σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, καθώς το… σιφταγκάλιασμα του προέδρου των ΗΠΑ στη γνωστή ηθοποιό φάνηκε μάλλον «ανάρμοστο» κάτι που φάνηκε και από την αντίδραση της σταρ του Χόλιγουντ.

Το Twitter μάλιστα πήρε… φωτιά από τα σχόλια κατά του Τζο Μπάιντεν, από χρήστες που ούτε λίγο, ούτε πολύ έδειξαν να θεωρούν την αγκαλιά του προέδρου των ΗΠΑ στην ηθοποιό.. ανάρμοστο «χούφτωμα».

Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή (16.6.2023) στον Λευκό Οίκο κατά την διάρκεια εκδήλωσης στην οποία ήταν καλεσμένη η Εύα Λονγκόρια για να παρουσιάσει την νέα της ταινία «Flamin’ Hot». Σε κάποια στιγμή ο Τζο Μπάιντεν που ήταν στο βήμα, θέλησε να χαιρετήσει την ηθοποιό όταν εκείνη ανέβηκε στη σκηνή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήγε προς το μέρος της και την αγκάλιασε με πολύ… θερμό τρόπο. Μάλιστα στα πλάνα φαίνεται να βάζει τα χέρια του σε σημεία που δεν πρέπει. Η αντίδραση της Εύας Λονγκόρια ήταν άμεση και έδειξε την διάθεσή της, καθώς προσπάθησε να βγάλει τα χέρια του Τζο Μπάιντεν από πάνω της.

Imagine trying to sexualize this hug between Joe Biden and Eva Longoria but pretending that Trump having to pay millions after a jury found him liable for sex assault is nothing to be upset about.



Why do those on the right, who claim the left is sexualizing everything have to… pic.twitter.com/J7YPPmkhI9