Βαρυσήμαντο μήνυμα προς την ελληνοαμερικανική κοινότητα και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής έστειλε χθες ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Τζο Μπάιντεν, στο μήνυμά του, για την ιστορική επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού απέστειλε τις θερμότερες ευχές του στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον οποίο είχε συναντήσει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, επισήμανε εμφατικά ότι «η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής διακατέχεται από έμπνευση, χαρακτηρίζεται από κουράγιο και διακρίνεται για την ηγεσία της». Όπως, μάλιστα, τόνισε, «η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έχει επί μακρόν αγωνιστεί για την κοινωνική δικαιοσύνη, για τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα». Ο Πρόεδρος Μπάιντεν αναφέρθηκε, επιπλέον, στις ημέρες του παρελθόντος, όταν ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος ήταν ο μόνος θρησκευτικός ηγέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που είχε σταθεί στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κιγκ, εμβληματικού ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα, και είχε πορευτεί στο πλευρό του βαδίζοντας πλάι του και σφίγγοντάς το χέρι του στην ιστορική πορεία στην πόλη Σέλμα της Αλαμπάμα.

Επιχειρώντας να στήσει γέφυρα με το σήμερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήρε τη συμμετοχή του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στην ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας η οποία είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές του προηγούμενου Ιουνίου στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, με αφορμή τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, «με κεντρικό μήνυμα την απονομή δικαιοσύνης για αυτόν και τη σημασία που έχουν οι ζωές των Αφροαμερικανών συμπολιτών μας που μετράνε όσο μετρούν και οι ζωές όλων των Αμερικανών πολιτών, ανεξαρτήτως διακρίσεων».

Ο Τζο Μπάιντεν περιέγραψε τη σχέση που έχει με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τη σχέση που έχει ο αμερικανικός με τον ελληνικό λαό ως μια φιλία με αριστοτελικούς όρους, «σαν μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα», ενώ χαρακτήρισε ως ευλογία τις σχέσεις ζωής που έχει με πολλά μέλη της Ομογένειας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον μεγάλο ηγέτη γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη, «ένα διαπρύσιο υπερασπιστή των δικαίων της Ελλάδος, που δεν έχουμε πια, όπως είπε, ανάμεσά μας».

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Αμερικανό Πρόεδρο για τη μεγάλη τιμή που έκανε στην Ελληνοαμερικανική κοινότητα με τη συμμετοχή του στην κεντρική εκδήλωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής και για τα θερμά λόγια που επιφύλαξε στα μέλη της. «Στεκόμαστε στο πλευρό του Προέδρου υπηρετώντας τις αξίες που η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπηρετούν από κοινού, δηλ. την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη για όλους», δήλωσε.

Gratitude to President @JoeBiden for his honoring the Greek Bicentennial and our Greek American Community with his words. We stand with the President for the values of both Greece and America– freedom, equality, and justice for all. pic.twitter.com/LnWk7lKlQg