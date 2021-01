Τζο Μπάιντεν: Μια ιστορική ορκωμοσία – Πρόεδρος σε μια δύσκολη εποχή – Όλα όσα έγιναν

Ο Τζο Μπάιντεν είναι πλέον ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Η σημερινή ημέρα θα μείνει στην ιστορία για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον σαν ένα φάντασμα του παρελθόντος λίγες ώρες μόνο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι ΗΠΑ έχουν και επίσημα μια γυναίκα Αντιπρόεδρο. Την Κάμαλα Χάρις.

Ο τρίτος και κυριότερος λόγος είναι η ομιλία που εκφώνησε ο Τζο Μπάιντεν με την οποία σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας εποχής για την χώρα του. Μια ομιλία που μίλησε στον μέσο Αμερικανό είτε στήριξε, είτε όχι τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η ομιλία του Τζο Μπάιντεν, ήταν και λόγω της συγκυρίας μια από τις πιο εμπνευσμένες ομιλίες που έχει εκφωνήσει Πρόεδρος των ΗΠΑ στην ορκωμοσία του.

«Η δημοκρατία είναι πολύτιμη, η δημοκρατία είναι εύθραυστη, και σήμερα οι φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», είπε.

«Σήμερα γιορτάζουμε τον θρίαμβο όχι ενός υποψηφίου, αλλά μιας ιδέας. Της ιδέας της δημοκρατίας… Αυτή την ώρα, φίλοι μου, η δημοκρατία νίκησε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαιρετίζοντας μια ημέρα «ελπίδας» για την Αμερική.

«Όλη μου η ψυχή βρίσκεται στο να ενώσω την χώρα», είπε, καλώντας σε μια καινούργια αρχή έπειτα από μια περίοδο πικρίας και ακραίου διχασμού.

Στην ομιλία του που διήρκησε περίπου 20 λεπτά, ο νέος πρόεδρος, φορώντας σκούρο κοστούμι και μπλε γραβάτα, και μάσκα κατά την άφιξή του, όπως όλοι οι φιλοξενούμενοι, καταδίκασε όσους χρησιμοποιούν ψέματα για να κερδίσουν εξουσία, υποσχόμενος ότι θα είναι πρόεδρος όλων των Αμερικανών, και πως η διακυβέρνησή του θα βασίζεται σε γεγονότα και αλήθειες.

«Υπάρχει η αλήθεια και υπάρχουν και τα ψέματα. Ειπώθηκαν ψέματα για απόκτηση εξουσίας και κέρδους», τόνισε ο Μπάιντεν στην ομιλία του.

«Μπορούμε να συνεχίζουμε να διαφωνούμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας: «Αυτή είναι η δημοκρατία».

«Γνωρίζω ότι οι δυνάμεις που μας χωρίζουν είναι βαθιές και πραγματικές», πρόσθεσε ο Τζο Μπάιντεν, καλώντας μια ακόμη φορά σε «ενότητα» στην ομιλία του σε απόλυτη αντίθεση με όσα, σκοτεινά και επιθετικά, είπε ο Ρεπουμπλικανός προκάτοχός του στο ίδιο μέρος, στα σκαλιά του Καπιτωλίου, πριν από τέσσερα χρόνια.

Δεσμεύτηκε να «νικήσει» τον «λευκό ρατσισμό» και την «εσωτερική τρομοκρατία», δύο εβδομάδες μετά την εισβολή υποστηρικτών του πρώην προέδρου Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Αναφέρθηκε επίσης στις διαδηλώσεις του περασμένου καλοκαιριού ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βαρβαρότητα. «Το όνειρο για δικαιοσύνη για όλους δεν θα μετατεθεί πλέον»

«Με ενότητα μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα» .

Αναγνώρισε πως οι ΗΠΑ διανύουν μια περίοδο δοκιμασίας και πως η χώρα θα πρέπει να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις. «Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε», είπε, μιλώντας για υπέρβαση εμποδίων, και για μια σειρά από σημαντικές ανησυχίες, όπως η πανδημία, ο ρόλος των ΗΠΑ στον κόσμο, η φυλετική αδικία και η «επίθεση στη δημοκρατία μας».

Δεσμεύτηκε πως θα αποκαταστήσει τις συμμαχίες των ΗΠΑ με άλλες χώρες.

Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο του νέου Προεδρικού ζεύγους στον χώρο της ορκωμοσίας. Οι 1.000 προσκεκλημένοι τους αποθέωσαν.

We are live-updating this Twitter moment as #InaugurationDay goes! Follow along

Στην συνέχεια ακολούθησε η Lady Gaga με μια συγκλονιστική ερμηνεία του εθνικού ύμνου.

Και ήρθε η στιγμή να ορκιστεί η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τζο Μπάιντεν έζησε την στιγμή που περίμενε όλη του την ζωή. Ορκίστηκε Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παρούσα και η Τζένιφερ Λόπεζ, η λατίνα τραγουδίστρια η οποία έστειλε το δικό της μήνυμα.

Συγκίνησε επίσης η 22χρονη ποιήτρια Αμάντα Γκόρμαν, η νεότερη που έχει απαγγείλει ποίημά της σε ορκωμοσία Προέδρου.

National Youth Poet Laureate Amanda Gorman delivers the inauguration poem.



At 22, she is the youngest poet to read at a presidential inauguration. #InaugurationDay