Νέες ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας του προκαλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, καθώς κατά τη διάρκεια ομιλίας του ρωτούσε να μάθει «πού είναι η Τζάκι;», μιλώντας για μια βουλευτή που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο ενώ σε ένα άλλο πλάνο, φαίνεται πάλι να μιλάει… στο κενό.

Την ώρα της ομιλίας του στον Λευκό Οίκο για την πείνα, τη διατροφή και την υγεία στις ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν ρώτησε κατά λάθος, όπως φαίνεται, πού ήταν η βουλευτής Τζάκι Γουαλόρσκι, η οποία πέθανε σε τροχαίο τον περασμένο Αύγουστο, με τους χρήστες των social media να εκφράζουν πάλι ανησυχίες για την υγεία του.

«Η Τζάκι, πού είναι η Τζάκι;», ακούγεται να ρωτά ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ, για να του υπενθυμίσουν μάλλον ότι δεν βρίσκεται στη ζωή η εκλιπούσα βουλευτής του Κογκρέσου.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εδώ, συμπεριλαμβανομένων των δικομματικών εκλεγμένων αξιωματούχων όπως ο βουλευτής McGovern, ο γερουσιαστής Braun, ο γερουσιαστής Booker, η Τζάκι, Τζάκι είσαι εδώ;» ακούγεται να λέει.

"Jackie, where's Jackie?," Joe Biden says about Rep. Jackie Walorski who died in a car accident a few months ago. pic.twitter.com/khdiesmEsx