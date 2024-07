Τζο Μπάιντεν: Οι πρώτες αντιδράσεις των ξένων ηγετών στην παραίτησή του από την προεδρική κούρσα των ΗΠΑ

Τα δικά τους μηνύματα αναφορικά με την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ στέλνουν ορισμένοι ξένοι ηγέτες καρτών.

Ο Τζο Μπάιντεν την Κυριακή (21.07.2024) ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την προεδρική κούρσα των ΗΠΑ ενάντια στον Ντόναλντ Τραμπ. Ηγέτες κρατών ανά τον κόσμο έσπευσαν στους λογαριασμούς τους στο X και στέλνουν μηνύματα στήριξης και όχι μόνο προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

ΝΟΡΒΗΓΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΟΝΑΣ ΓΚΑΡ ΣΤΕΡΕ:

«Σέβομαι την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να μην είναι υποψήφιος για επανεκλογή. Η αιτιολόγηση αυτή αξίζει σεβασμό», δήλωσε ο Στέρε στο εθνικό δίκτυο NRK.

«Ο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο εξέχοντες πολιτικούς της Αμερικής για πολλές δεκαετίες, και ένας πρόεδρος που υλοποίησε αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις».

ΠΟΛΩΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΟΥΣΚ ΣΤΟ Χ:

«Κύριε Πρόεδρε @JoeBiden, πολλές φορές λάβατε δύσκολες αποφάσεις που έκαναν την Πολωνία, την Αμερική και τον κόσμο πιο ασφαλή, και τη δημοκρατία και την ελευθερία πιο ισχυρές. Γνωρίζω ότι είχατε ως οδηγό σας τις ίδιες αρχές όταν ανακοινώσατε την τελευταία σας απόφαση. Ίσως τη δυσκολότερη στη ζωή σας».

Dear President @JoeBiden. You’ve taken many difficult decisions thanks to which Poland, America and the world are safer, and democracy stronger. I know you were driven by the same motivations when announcing your final decision. Probably the most difficult one in your life.