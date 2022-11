Ο Τζο Μπάιντεν βρισκόταν σε προεκλογική εκδήλωση στη Νέα Υόρκη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών την Κυριακή. Ενώ τόνιζε επανειλημμένα ότι δεν θα προβεί σε άλλες γεωτρήσεις, συνάντησε ένα εμπόδιο και παραλίγο να… πέσει από την σκηνή.

Στην ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές και καθώς ο Τζο Μπάιντεν εξηγούσε σε έναν διαδηλωτή για το κλίμα από το πλήθος πως «δεν υπάρχει άλλη γεώτρηση. Δεν έχω κάνει νέα γεώτρηση», ξαφνικά παραπάτησε και έχασε την ισορροπία του.

Joe Biden falls off the damn stage.



What a clown show. pic.twitter.com/H7BCSnr4W4