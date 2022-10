Στο τετραπλάσιο πλήρωσε ο Τζο Μπάιντεν την τιμή τάκος που έφαγε την Πέμπτη σε εστιατόριο στο Λος Άντζελες, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Αμερικανούς που πλήττονται από τον πληθωρισμό, τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Χαμογελαστός, ο Τζο Μπάιντεν εξήγησε στον υπάλληλο πως τα παραπάνω χρήματα που του έδωσε αρκούσαν για την παραγγελία του επόμενου πελάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, ο εργαζόμενος στην αλυσίδα εστιατορίων ήθελε να κάνει έκπτωση 50% στον πρόεδρο για να τον ανταμείψει για «τις υπηρεσίες του» στο έθνος. Για τις δυο κεσαντίγιας και τα έξι τάκος που παρήγγειλαν ο Μπάιντεν και ορισμένοι καλιφορνέζοι εκλεγμένοι, ζήτησε έτσι μόλις 16,45 δολάρια.

No trip to LA is complete without a taco stop! 🌮 President Biden visited Tacos 1986 in Westwood for some takeout, and he did something pretty cool for the next few customers. https://t.co/RGeWUu630l pic.twitter.com/QF98lEVvQg