Τζο Μπάιντεν: Υπέρ της λύσης των δύο κρατών, αλλά κατά της μονομερούς αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων και όχι με μονομερή αναγνώριση.

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, επαναλαμβάνοντας την διακηρυγμένη θέση του Μπάιντεν, με αφορμή το γεγονός ότι η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στα τέλη αυτού μήνα.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι σθεναρός υποστηρικτής της λύσης δύο κρατών και ήταν σε όλη του τη σταδιοδρομία», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

«Πιστεύει ότι ένα παλαιστινιακό κράτος θα πρέπει γίνει πραγματικότητα μέσω άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, όχι μέσω μονομερούς αναγνώρισης».

