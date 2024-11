Τζον Θουν: Ο πρώην επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία

Τον Τζον Θουν από τη Νότια Ντακότα εξέλεξαν το βράδυ της Τετάρτης (13.11.2024) ώρα Ελλάδας οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ως τον επόμενο επικεφαλής τους στη Γερουσία των ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 63χρονος Θουν είχε επικρίνει τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020 όταν ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης είχε αμφισβητήσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Οι Ρεπουμπλικανοί εξασφάλισαν την πλειοψηφία στη Γερουσία στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οι οποίες σηματοδότησαν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Δημοκρατικοί θα εξακολουθήσουν να έχουν τα ηνία στη Γερουσία μέχρι τον Ιανουάριο, ενώ ο Ρεπουμπλικάνος Μιτς ΜακΚόνελ θα παραμείνει μέχρι τότε επικεφαλής της μειοψηφίας. Ο 82χρονος ΜακΚόνελ είχε ανακοινώσει στην αρχή του έτους ότι σκόπευε να αποχωρήσει.

Ο 63χρονος Τζον Θουν εκπροσωπεί εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες τη Νότια Ντακότα στη Γερουσία των ΗΠΑ. Εξελέγη βουλευτής το 1997 και γερουσιαστής το 2005.

Είχε επικρίνει τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, στις οποίες ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, υποστήριξε την υποψηφιότητά του στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Νωρίτερα φέτος, είχε ψηφίσει υπέρ της παροχής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, εν αντιθέσει με σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο.

Honored to serve as the next U.S. Senate majority leader. pic.twitter.com/zq9XLrPDUr

Just got off the phone with @realDonaldTrump. Senate Republicans are excited and ready to get to work implementing President Trump’s agenda on behalf of the American people.