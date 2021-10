Μια ακόμα προσπάθεια για την έκδοση του Τζούλιαν Ασάνζ καταβάλλουν οι ΗΠΑ, με τη βρετανική δικαιοσύνη να εξετάζει από την Τετάρτη (27.10.2021) την έφεση που άσκησαν οι αμερικανικές αρχές στην αρνητική απάντηση για την έκδοση του ιδρυτή των WiliLeaks.

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Βρετανίδα δικαστής Βανέσα Μπαρέιτσερ, απέρριψε το αίτημα της Ουάσινγκτον για την έκδοση του 50χρονου Τζούλιαν Ασάνζ στις ΗΠΑ – όπου κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 175 χρόνια κάθειρξη γιατί κατηγορείται για διαρροή απόρρητων εγγράφων, μια υπόθεση την οποία οι υπερασπιστές του έχουν χαρακτηρίσει πολιτική και επίθεση κατά της ελευθερίας της έκφρασης – εκτιμώντας ότι υπάρχει κίνδυνος να αυτοκτονήσει.

Όμως η Ουάσινγκτον άσκησε έφεση στην απόφαση αφού αμφισβητεί την αξιοπιστία ενός ειδικού που κατέθεσε υπέρ του Ασάνζ σχετικά με την ευαίσθητη ψυχική του υγεία ενώ παραδέχθηκε ότι απέκρυψε από τη δικαιοσύνη το γεγονός ότι ο πελάτης του έγινε πατέρας δύο φορές το διάστημα που βρισκόταν κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Julian Assange speaking in 2011: "The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the US and Europe through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. The goal is an endless war, not a successful war" #Afghanistan pic.twitter.com/Hg3qVzABBg — WikiLeaks (@wikileaks) August 18, 2021

Η έφεση θα εκδικαστεί την ερχόμενη Τετάρτη και την Πέμπτη. Αν απορριφθεί και αυτή, τότε η Ουάσινγκτον θα μπορεί να καταθέσει προσφυγή μόνο στο Ανώτατο Βρετανικό Δικαστήριο, το οποίο όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα δεχθεί να την εξετάσει.

«Ερώτημα ζωής και θανάτου»

Ο Ασάνζ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019 αφού πέρασε επτά χρόνια κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου είχε καταφύγει όταν αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Φοβόταν ότι θα εκδοθεί στις ΗΠΑ ή τη Σουηδία, όπου οι κατηγορίες εναντίον του για βιασμό εγκαταλείφθηκαν.

Ο Αυστραλός, τον οποίο στηρίζουν πολλές οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου, κινδυνεύει να καταδικαστεί στις ΗΠΑ σε 175 χρόνια κάθειρξη επειδή από το 2010 διέρρευσαν στον ιστότοπο WikiLeaks περισσότερα από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα, στρατιωτικά και διπλωματικά, που αφορούσαν κυρίως τον πόλεμο στο Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του Αντουάν Βέι, η αμερικανική έφεση δεν διαθέτει «κανένα νέο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ακύρωση της απόφασης σε πρώτο βαθμό».

All we are saying is Free Julian Assange. pic.twitter.com/Iityuoh3Sx — Craig Johnston ⏳🎗️🍀 ❌ (@CraigJo37661463) October 24, 2021

Ο Βέι σχολίασε ότι ο Ασάνζ «ήταν ιδιαίτερα τραυματισμένος, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά» την τελευταία φορά που τον είδε, πριν δύο εβδομάδες, στη φυλακή Μπέλμαρς. Ζήτησε εξάλλου από τους δικαστές να ενεργήσουν «με συνέπεια» και «να επικυρώσουν την απόφαση περί μη έκδοσής του». Σύμφωνα με τον Βέι, «είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου».

Ωστόσο ο Καρλ Τομπίας, ειδικός στο αμερικανικό δίκαιο, θεωρεί ότι η έφεση των ΗΠΑ έχει πιθανότητες επιτυχίας.

«Οι ΗΠΑ μπορεί να καταφέρουν να πείσουν το Ανώτατο Δικαστήριο ότι η Μπαράιτσερ έδωσε μεγάλο βάρος στην έκθεση (του Κόπελμαν) για να λάβει την απόφασή της», εξήγησε, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτό «ενδέχεται να μην είναι αρκετό για να δικαιολογήσει την ακύρωση του συνόλου της απόφασής της».

«Μόνιμη απειλή»

Το Σάββατο (23.10.2021) εκατοντάδες διαδηλωτές, κρατώντας πανό –στα οποία είχαν γράψει «Μην εκδώσετε τον Ασάνζ», «Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα», ή «10 χρόνια αρκούν, αφήστε ελεύθερο τον Ασάνζ τώρα!»– συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου παρούσα ήταν και η σύντροφος του Ασάνζ, Στέλλα Μόρις, ζητώντας την απελευθέρωσή του.

«Ο Τζούλιαν Ασάνζ δεν θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή επειδή πήρε πληροφορίες από μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, επειδή έδειξε στον κόσμο τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και επειδή αποκάλυψε τους διεφθαρμένους πολιτικούς μας», δήλωσε η Μπου Όλντφιλντ, μία από τους διαδηλωτές.

Julian Assange finacee @stellamoris1 speaking at todays huge March for Assange in London "your right to know is what is being criminalized" #FreeAssangeNOW #NoExtradition pic.twitter.com/mS7uic0yc7 — WikiLeaks (@wikileaks) October 23, 2021

Πολλές είναι οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου —ανάμεσά τους η Διεθνής Αμνηστία, το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF)—«βαθιά ανήσυχες» που ζήτησαν στα μέσα Οκτωβρίου, με ανοικτή επιστολή τους προς τον Αμερικανό υπουργό Δικαιοσύνης, να εγκαταλείψει τις κατηγορίες εναντίον του Ασάνζ.

All Major Human Rights, Free Speech and Media Organizations oppose the extradition of Julian Assange



Amnesty: "The US government’s unrelenting pursuit of Julian #Assange is nothing short of a full-scale assault on the right to freedom of expression" #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/vW39rLcdkX — WikiLeaks (@wikileaks) October 24, 2021

Η διαδικασία εναντίον του Ασάνζ είχε ξεκινήσει στη διάρκεια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ αλλά τώρα που τον διαδέχθηκε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, «ο υπουργός Δικαιοσύνης του θα μπορούσε να αποφασίσει να ακυρώσει την απόφαση να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Ασάνζ και να ζητηθεί η έκδοσή του», εξήγησε ο Τομπίας.

Όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει αυτό, σημειώνει ο ίδιος, κάτι που καταδεικνύει, όπως επισημαίνει, ότι οι ΗΠΑ «ίσως να τον θεωρούν μια μόνιμη απειλή για την ασφάλειά τους».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ