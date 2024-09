Τζούλιαν Ασάνζ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την αποφυλάκισή του – Θα μιλήσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Την πρώτη του εμφάνιση έπειτα από την αποφυλάκισή του από τη Βρετανία αναμένεται να κάνει την ερχόμενη Τρίτη (01.10.24) ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ θα εκφραστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η συλλογικότητα που δημιούργησε o ιδρυτής του WikiLeaks.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ θα πάει στο Στρασβούργο για να μιλήσει «στην επιτροπή νομικών υποθέσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», μετά τη δημοσιοποίηση πορίσματος έρευνας της ΚΣΣΕ σχετικά με «τις συνέπειες της φυλάκισής του και τον ευρύτερο αντίκτυπό της στα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα στην ελευθερία της δημοσιογραφίας», εξήγησε ο WikiLeaks μέσω X.

