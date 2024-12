Ρωσία: Τάνκερ υπέστησαν ζημιές στον πορθμό του Κερτς λόγω κακοκαιρίας – Ένας νεκρός

Ένα ρωσικό πετρελαϊκό τάνκερ με φορτίο χιλιάδων τόνων πετρελαϊκών προϊόντων υπέστη σοβαρό ρήγμα στη διάρκεια μίας σφοδρής καταιγίδας στον πορθμό του Κερτς, με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του, ενώ ένα άλλο τάνκερ εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αφού υπέστη ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχους στη Ρωσία.

Το πρώτο τάνκερ, Volgoneft 212, είχε μήκος 136 μέτρων με πλήρωμα 15 ναυτών, Διαχωρίστηκε στη μέση, με την πλώρη του να βυθίζεται και να τα κύματα να σκεπάζουν το κατάστρωμα, όπως δείχνουν βίντεο που ανέβηκαν στα social media. Το πλοίο είχε σημαία της Ρωσίας, ενώ ήταν κατασκευής του 1969.

Υπέστη σοβαρές καταστροφές και είχε προσαράξει, δήλωσαν Ρώσοι αξιωματούχοι. «Υπήρξε διαρροή πετρελαϊκών προϊόντων», σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Ρωσίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές, Rosmorrechflot.

Ένα δεύτερο πλοίο με ρωσική σημαία το Volgoneft 239, μήκους 132 μέτρων παρασύρθηκε από τον άνεμο, αφού υπέστη ζημιές, σύμφωνα με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών. Το πλοίο, είχε πλήρωμα 14 ναυτών και είχε ναυπηγηθεί το 1973.

Τα δύο τάνκερ είχαν ικανότητα μεταφοράς φορτίων περίπου 4.200 τόνων πετρελαϊκών προϊόντων. Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν δημοσιοποίησαν λεπτομέρειες τόσο για την έκταση της θαλάσσιας ρύπανσης, όσο και για τις αιτίες που προκάλεσαν τόσο σοβαρές ζημιές στα δύο πετρελαιοφόρα πλοία.

