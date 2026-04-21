United Airlines: Αναγκαστική προσγείωση στο Πίτσμπουργκ, υποψία για βόμβα

Ειδικοί πράκτορες του FBI και τεχνικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών «χτενίζουν» το αεροσκάφος
REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Jim Young

Περιπέτεια στον αέρα έζησαν 158 επιβάτες σε πτήση της United Airlines από το Σικάγο στη Νέα Υόρκη. Οι πιλότοι έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Πίτσμπουργκ της Πενσυλβάνια, έπειτα από φόβους για βόμβα στο αεροσκάφος.

Ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα στο πιλοτήριο σήμανε συναγερμό για πιθανή βόμβα, οδηγώντας στην εκκένωση του αεροσκάφους της εταιρείας United Airlines στο αεροδρόμιο του Πίτσμπουργκ όπου έγινε η αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με το businessinsider.com, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος, με τη χρήση διασωστικών τσουληθρών, όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περίπου στα μισά της διαδρομής, το αεροσκάφος πραγματοποίησε αιφνίδια στροφή προς τα νότια και άλλαξε πορεία προς το Πίτσμπουργκ, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της υπηρεσίας Flightradar24.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσίευσε το LiveATC.net, ακούγεται πιλότος να ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για το περιστατικό.

«Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πάνω. Λαμβάνουμε έναν διαδοχικό ήχο», ανέφερε. «Θα πρέπει να αρχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως πιθανή βόμβα».

 
 
 
 
 
Στη συνέχεια, ο πιλότος δήλωσε ότι το ηχητικό σήμα επαναλαμβανόταν κάθε δευτερόλεπτο, σύμφωνα με την καταγραφή από το πιλοτήριο.

Η ανακοίνωση του FBI

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, το γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ γνωστοποίησε ότι όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα «απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος».

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ειδικοί πράκτορες του FBI και τεχνικοί εξουδετέρωσης εκρηκτικών βρίσκονταν στο σημείο και συντόνιζαν τις ενέργειες με τις τοπικές αρχές.

Η αστυνομική διεύθυνση της κομητείας Allegheny ανακοίνωσε ότι η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποίησε έλεγχο στο αεροσκάφος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων (K9), χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε το επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα.

 

Η United Airlines και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν στο ότι η εκτροπή της πτήσης έγινε λόγω πιθανής ανησυχίας για ζήτημα ασφάλειας.

«Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε διαφορετικό αεροσκάφος με προορισμό το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης και αναχώρησαν στις 4:24 μ.μ. (τοπική ώρα)», ανέφερε η United σε ανακοίνωσή της.

