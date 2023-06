Τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ύστερα από πρόσκρουση λεωφορείου σε κτίριο, στη Βαλτιμόρη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail. ένα λεωφορείο εκτός ελέγχου έπεσε πάνω σε κτίριο στη Βαλτιμόρη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα.

Παραμένει ασαφές τι προκάλεσε τη σύγκρουση, καθώς και η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας των τραυματισμένων.

#AMERICAUNDERATTACK #BREAKING ‘Mass Casualty Incident’ declared after the city bus crashes into building in Baltimore, Maryland; initial reports suggest 17+ people injured.#Baltimore | #Maryland pic.twitter.com/qirzXlYoTQ