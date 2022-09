Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του ίδιου και της συζύγου του, Καμίλα, απηύθυνε ο βασιλιάς Κάρολος σε όλους τους Βρετανούς αλλά και τους πολίτες απ’ όλο τον κόσμο που συμμετείχαν στο πένθος για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Καθώς τελειώνει το 10ήμερο πένθος για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ και σήμερα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της, η βασιλιάς Κάρολος θέλησε να ευχαριστήσει τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που τίμησαν τη μητέρα του.

«Τις τελευταίες 10 ημέρες, η σύζυγος μου και εγώ αισθανθήκαμε βαθιά συγκίνηση από αρκετά μηνύματα συμπάθειας και υποστήριξης τα οποία λάβαμε από τη χώρα, αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο βασιλιάς Κάρολος, που από τη στιγμή που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα έκανε εθιμοτυπικές επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Στο Λονδίνο, στο Εδιμβούργο, στο Χίλσμπορο και στο Κάρντιφ συγκινηθήκαμε πολύ από τον καθένα που μπήκε στη διαδικασία να έρθει και να τιμήσει την ισόβια υπηρεσία της αγαπητής μητέρας μου και βασίλισσας.

Καθώς προετοιμαζόμαστε για να πούμε το τελευταίο αντίο, θα ήθελα απλά να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία και να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους αμέτρητους ανθρώπους που αποτελούν δύναμη υποστήριξης και συμπάθειας για την οικογένεια μου και εμένα σε αυτή την ώρα της θλίψης», τόνισε ο βασιλιάς της Βρετανίας.

“As we all prepare to say our last farewell, I wanted simply to take this opportunity to say thank you to all those countless people who have been such a support and comfort to my Family and myself in this time of grief.”



– His Majesty The King



➡️ https://t.co/IWS8bdYBMe pic.twitter.com/oXVjmSfRyn