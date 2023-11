Ο Πιρς Μόργκαν αποκάλυψε τι πιστεύει για τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας, κατηγορώντας τον βασιλιά Κάρολο και την Κέιτ Μίντλετον ως «βασιλικούς ρατσιστές». Η κατηγορία προέκυψε χθες (29.11.23), μετά από την πρόσφατη δημοσιογραφική αναφορά του Όμιντ Σκόμπι, ο οποίος δημοσίευσε τα ονόματα των υποτιθέμενων «βασιλικών ρατσιστών».

Σε συνέντευξή του, ο Μόργκαν επισήμανε ότι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον αναφέρθηκαν στο δέρμα του Άρτσι, γιου της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι.

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε σήμερα στη σύνοδο των COP28 για την κλιματική αλλαγή στο Ντουμπάι, λίγες ώρες μετά από τη «βόμβα» ότι ο ίδιος και Κέιτ Μίντλετον είναι τα δύο μέλη του παλατιού που έκαναν ρατσιστικά σχόλια για το χρώμα του πρίγκιπα Άρτσι πριν γεννηθεί.

Ο Βασιλιάς προσγειώθηκε στο Ντουμπάι όπου θα δώσει μια κεντρική ομιλία.

Πριν από αυτήν, ρωτήθηκε από τον πρόεδρο της Νιγηρίας, Bola Ahmed Tinubu πώς είναι και ο μονάρχης απάντησε: «Είμαι πολύ καλά… σχεδόν».

BREAKING: I name the two Royals named in the Dutch version of Omid Scobie’s book… 👇👇 https://t.co/HLceIuNcPj