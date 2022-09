Ο Βασιλιάς Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα βρίσκονται από το πρωί στην Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πένθους μετά τον χαμό της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο Βασιλιάς Κάρολος φτάνοντας βγήκε να χαιρετήσει το συγκεντρωμένο πλήθος μαζί με την σύζυγό του έξω από το Κάστρο του Χίλσμπορο.

Εκεί, συνάντησε και μικρούς μαθητές οι οποίοι στην κυριολεξία έπαθαν παροξυσμό βλέποντας από κοντά τον Βασιλιά.

WATCH: How cute is this… A kid outside Hillsborough Castle in Northern Ireland bursting with excitement having shaken both the King and Queens hands… 😆pic.twitter.com/H7K2kUIYuo