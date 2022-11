Ένα… μπέρδεμα επικράτησε για λίγο στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP27) στην Αίγυπτο, καθώς στους ομιλητές εμφανιζόταν και ο βασιλιάς Κάρολος, κάτι που διαψεύδει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται από σήμερα (7.11.2022) στην Αίγυπτο για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα και μάλλον οι ιθύνοντες περίμεναν να πάει εκεί και ο βασιλιάς Κάρολος, αφού είναι γνωστός για τις εκστρατείες κατά της κλιματικής αλλαγής που κάνει εδώ και δεκαετίες.

Μάλιστα, ένας δημοσιογράφος του Guardian ανακάλυψε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ήταν καταχωρημένος στη λίστα των ομιλητών για την τελετή έναρξης. Το βρετανικό μέσο απευθύνθηκε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, με το ανάκτορο να απαντάει ότι πρόκειται περί λάθους:

«Φοβάμαι ότι η πληροφορία είναι λανθασμένη. O βασιλιάς δεν θα κάνει εμφάνιση ή δήλωση» ανέφερε εκπρόσωπος του Παλατιού και μετέδωσε δημοσιογράφος του Guardian στο Twitter.

strange … on UN website, the "King of the United Kingdom" was on the speaker list at the opening of #COP27



but palace spokesman tells @horton_official "I'm afraid that is incorrect, he will not be making an appearance or statement in any shape or form, virtual or otherwise" pic.twitter.com/1tT3ioRYw5