Το στέμμα που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος στην σημερινή (6.5.2023) του στέψη ως μονάρχης της Βρετανίας είναι κυριολεκτικά βαρύ κι ασήκωτο, ενώ φυσικά κοστίζει μια περιουσία, ενώ πανάκριβα ήταν και τα ολόχρυσα άμφια που έβαλε στην τελετή στο Αββαείο του Γουέστμινστερ.

Την παράσταση στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου ως μονάρχη της Βρετανίας έκλεψε φυσικά το εντυπωσιακό και ιστορικό στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, το οποίο έχει ηλικία 362 ετών, είναι βαρύ και ζυγίζει 2,23 κιλά και φυσικά έχει αμύθητη αξία.

Η βρετανική εφημερίδα Express, ανέφερε ότι η αξία του κυμαίνεται μεταξύ του αστρονομικού ποσού των 3 με 5 δισεκατομμυρίων λιρών!

Η ιστορία του στέμματος

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου που φόρεσε σήμερα ο βασιλιάς Κάρολος στη στέψη του φτιάχτηκε το 1661 για την στέψη του Καρόλου Β’.

Το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου κατασκευάστηκε για να αντικαταστήσει το μεσαιωνικό στέμμα που έλιωσαν οι Βρετανοί βουλευτές το 1649, μετά την εκτέλεση του βασιλιά Καρόλου Α’. Όταν αποκαταστάθηκε η μοναρχία το 1660 κατασκευάστηκαν νέα στέμματα και κοσμήματα για τους βασιλείς. Το στέμμα παραγγέλθηκε από τον βασιλικό χρυσοχόο, Robert Vyner, το 1661.

Το στέμμα είναι φτιαγμένο από χρυσό 22 καρατίων, έχει ύψος πάνω από 30 εκατοστά και βάρος 2,23 κιλά.

The moment that King Charles III was crownedhttps://t.co/zkaEKcbtbn pic.twitter.com/A7M3rIbly1 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 6, 2023

Τα διαμάντια και τα κοσμήματα

Το στέμμα που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος Είναι διακοσμημένο με διαμάντια και πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους. Έχει συνολικά 444 κοσμήματα και πολύτιμους λίθους, όπως ζαφείρια, ρουμπίνια, αμέθυστους και τοπάζι που τοποθετούνται σε χρυσές βάσεις.

Στον μεγάλο σταυρό στο πάνω μέρος του δεσπόζει το Ζαφείρι του Αγίου Εδουάρδου. Λέγεται ότι το φορούσε σε ένα δαχτυλίδι του ο Άγιος Εδουάρδος ο Ομολογητής και ανακαλύφθηκε στον τάφο του το 1163.

Διαθέτει βελούδινο καπάκι με ταινία ερμίνας.

Το στέμμα που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος φυλάσσεται στον Πύργο του Λονδίνου,. Βγήκε από εκεί για την στέψη και θα επιστρέψει και πάλι εκεί.

Τα χρυσά άμφια

Εντυπωσιακά ήταν και τα χρυσά άμφια – μανδύες που φόρεσε ο βασιλιάς Κάρολος στη στέψη του. Κατά την διάρκεια της τελετής στέψης ο βασιλιάς Κάρολος φόρεσε δυο άμφια. Το ένα ήταν ένα ένδυμα από χρυσό ύφασμα, που ονομάζεται «Supertunica». Επίσης φόρεσε και ένα χρυσό ιερατικό ιμάτιο με χρωματιστές κλωστές γνωστό ως «Imperial Mantle».

«Πρόκειται για δύο παραδοσιακά άμφια που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία και εμπεριέχουν ισχυρούς συμβολισμούς», είπε στο στο CNN η Caroline de Guitaut, αναπληρώτρια επιθεωρήτρια των έργων τέχνης της βασιλικής συλλογής.

Princess Charlotte and Prince Louis sing along to God Save The King 👑



The Princess of Wales curtsies as King Charles passes 🇬🇧#Coronation pic.twitter.com/wQm5PEKCuk — Kayla Adams (@KaylaAdams___) May 6, 2023

Το Supertunica κατασκευάστηκε το 1911 για τη στέψη του Βασιλιά Γεωργίου Ε’ και αργότερα φορέθηκε από τον Βασιλιά Γεώργιο ΣΤ’ για τη στέψη του το 1937.

Πάνω από το Supertunica ο βασιλιάς Κάρολος έβαλε τον μεγάλο χρυσό μανδύα που Imperial Mantle, ο οποίος κατασκευάστηκε για τη στέψη του βασιλιά Γεωργίου Δ’ το 1821 και έχει ξαναφορεθεί από τους Βρετανούς μονάρχες.

70 years later, the St. Edwards Crown is passed down. 💜 King Charles III wears the same piece worn by his mother, Queen Elizabeth II, during her 1953 coronation.#Coronation @RoyalFamily pic.twitter.com/4rh2yXBlgi — Ant Windsor (@AntwanWindsor) May 6, 2023

Το στέμμα και τα άμφια είχαν φορεθεί και από την μητέρα του Καρόλου, την βασίλισσα Ελισάβετ στην δική της στέψη το 1953.