Από γηρατειά πέθανε η βασίλισσα Ελισάβετ, όπως αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου της που εκδόθηκε και βγήκε σήμερα (29.9.2022) στη δημοσιότητα, 21 ημέρες μετά τον θάνατό της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στις 15:10 το μεσημέρι της Πέμπτης (8 Σεπτεμβρίου) και ο λόγος θανάτου είναι τα γηρατειά, αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου και υπογράφει ο πιστοποιημένος εγγεγραμμένος ιατρός της εκλιπούσας μονάρχη, Ντάγκλας Τζέιμς Άλαν Γκλας.

Επίσης, αναγράφεται το πλήρες όνομά της, Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαίρη Γουίνσδορ και πως το πιστοποιητικό του θανάτου της κατατέθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου στο Αμπερντινσάιρ της Σκωτίας.

The Queen’s cause of death has been recorded as ‘old age’ and her time of death as 3.10pm, official documents reveal.

The official informant was her daughter, the Princess Royal. Released by the Registrar General. pic.twitter.com/kirpah8hfn