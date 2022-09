Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την κατάσταση της βασίλισσας Ελισάβετ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

«Οι σκέψεις του προέδρου είναι με τη βασίλισσα και την οικογένειά της», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Στο Λονδίνο, ένα πλήθος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Δεκάδες Βρετανοί και τουρίστες αψήφησαν τη βροχή για να εκφράσουν την ανησυχία τους για την 96χρονη βασίλισσα, η οποία βρίσκεται στο Κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Τις ευχές του στην Βασίλισσα Ελισάβετ έστειλε και ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό με ανάρτησή του στο Twitter. «Οι σκέψεις μου, και οι σκέψεις των Καναδών σε όλη τη χώρα, είναι αυτή τη στιγμή με την Αυτού Μεγαλειότητα Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Της ευχόμαστε να είναι καλά και στέλνουμε τα καλύτερα στη βασιλική οικογένεια».

My thoughts, and the thoughts of Canadians across the country, are with Her Majesty Queen Elizabeth II at this time. We’re wishing her well, and sending our best to the Royal Family.